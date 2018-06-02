AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dünyada 17. sıraya yükseldik ama bu yetmez. Biz büyük milletiz. İnşallah Türkiye'yi 2023 yılında dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Türkiye kalkındıkça, büyüdükçe Batı'nın gözleri fal taşı gibi açılıyor. Türkiye'nin önünü nasıl keseriz onu düşünüyorlar." dedi.

Eroğlu, Bolvadin ilçesindeki Ağılönü Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Eroğlu, geçmişte Türkiye'nin 70 cente muhtaç hale getirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin yanlış politikalar nedeniyle boynu bükük hale getirildiğini ifade eden Eroğlu, "IMF memuru geldiği zaman el pençe divan duruyorduk. Ama şimdi başı dik, gür sesli, gür sedalı bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı var, Recep Tayyip Erdoğan var. Paradan altı sıfırı atan, IMF'ye borcu ödeyen biziz." diye konuştu.

- "Türkiye kalkındıkça, büyüdükçe Batı'nın gözleri fal taşı gibi açılıyor"

Türkiye'nin kendi atak helikopterini, silahını, insansız silahlı, silahsız araçlarını, dünyanın en mükemmel harp gemilerini üreten güçlü bir ülke olduğunu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti: