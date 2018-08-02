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Türkiye Kamu-Sen'den ABD'nin "yaptırım" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

Genel Başkan Önder Kahveci: "Türkiye Cumhuriyeti, bundan önce defalarca olduğu gibi bugün de bir sömürge devleti olmadığını dost düşman herkese gösterecektir"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararını eleştirerek, "Türkiye Cumhuriyeti, bundan önce defalarca olduğu gibi bugün de bir sömürge devleti olmadığını dost düşman herkese gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir hukuk devleti olduğunu belirterek, hiç bir gücün Türkiye'nin bağımsızlığına halel getirecek şekilde içişlerine müdahale edemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin okyanus ötesinden gelen tehditlere baş eğmeyecek, müdahale ve yaptırımlarla yıkılmayacak kadar büyük ve köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu ifade eden Önder Kahveci, şunları kaydetti:

"Elbette ABD'nin bu tutumu ve bakanlarımıza karşı uyguladığı yaptırımlar bir rahibe sahip çıkma refleksinin ötesinde, ülkemize karşı girişilen emperyalist saldırıların bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bundan önce defalarca olduğu gibi bugün de bir sömürge devleti olmadığını dost düşman herkese gösterecektir. Bakanlarımıza uygulanan bu yaptırımlar mütekabiliyet esasına göre karşılık bulmalı, devletimiz, bizlere parmak sallama, talimat verme cüretini gösteren ABD'ye haddini bildirmelidir."

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ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararı Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

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