HABER

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:55 | Son Güncelleme

Dünya 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan tutulmaya kilitlendi. Türkiye'den de görülebilen tutulma vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

İşte Türkiye'deki 'Kanlı Ay' tutulmasından dikkat çeken kareler.

Türkiye Kanlı Ay'a kilitlendi!

1 / 26

21'İNCİ YÜZYILIN EN UZUN "KANLI AY" TUTULMASI

21'İNCİ YÜZYILIN EN UZUN "KANLI AY" TUTULMASI
21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.
2 / 26

TÜRKİYE'DEN DE GÖZLENEBİLİYOR

TÜRKİYE'DEN DE GÖZLENEBİLİYOR
Türkiye’den de gözlenebilen tutulma, saat 20:13’te başladı.
3 / 26

Ay tutulmasının tam tutulma anı 1 saat 44 dakika, tutulmanın tamamı ise 6 saat 14 dakika sürecek.
4 / 26

AY'IN GÖRÜNÜR BÜYÜKLÜĞÜ AZALDI

AY'IN GÖRÜNÜR BÜYÜKLÜĞÜ AZALDI
Ay'ın tutulma boyunca görünür büyüklüğü azaldı.
5 / 26

BİR SONRAKİ TUTULMA 2025'TE

BİR SONRAKİ TUTULMA 2025'TE
Bir sonraki tam Ay tutulmasının ise 07 Eylül 2025 tarihinde olduğunu söyledi.
6 / 26

7 / 26

8 / 26

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

16 / 26

17 / 26

18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

24 / 26

25 / 26

26 / 26

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanlı ay Tutulma Ay Tutulması kanlı ay tutulması nedir Kanlı Ay Tutulması kanlı ay tutulması 2018

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.