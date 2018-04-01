Türkiye Karate Şampiyonasında Gaziosmanpaşa rüzgarı esti

Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları, 4 şampiyonluk ve 3 üçüncülük elde etti. Ayrıca 4 yıl üst üste şampiyon olan Esma Sıla Evsan, Türkiye karate tarihinde bir rekora imza attı ve 2020 Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcular, Sırbistan’da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası’na da seçilerek ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun ulusal seviyedeki önemli organizasyonları arasında yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep’te düzenlendi. 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada 59 ilden 2 bin 727 sporcu katıldı. Kata ve Kumite olmak üzere iki kategoride yarışan sporculara, Kata branşında 18, Kumite branşında ise 38 madalya olmak üzere toplam da 56 madalya verildi. 2005 ile 2010 arası doğumlu sporcuların mücadele verdiği şampiyonada 1260 erkek ve 944 kız sporcu madalya mücadelesinin içinde yer aldı. 8 Tatami’nin gerçekleştirildiği mücadelede Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü öğrencileri üst üste elde ettiği başarılarla şampiyonaya damga vurdu. 4 şampiyonluk ve 7 madalya elde eden minik yıldızların içinden bir öğrencimiz 4 yıl üst üste şampiyon olarak Türkiye Karate tarihinde bir rekora imza attı.

“4 kez üst üste şampiyon olan sporcu Türkiye Karate tarihinde rekor kırdı”

Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü öğrencilerinden Saliha Hacer Akbulut, Berra Deniz ve Yaren Kahveci’den oluşan Minik Bayan Karate Takımı, 23 kulübün içinden tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Esma Sıla Evsan, Tuana Irmak ve Elifnaz Üner’den oluşan Yıldız Bayan Takım Kata grubu ise 25 kulüpten oluşan Türkiye Karate Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu elde etti. Ayrıca başarılı sporcu Esma Sıla Evsan 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki Türkiye Karate Şampiyonluklarının ardından 2018 Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda da rakibi Şule Zeynep Arslan’ı 5-0 yenerek 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Böylece Türkiye karate tarihinde bir rekora imza atmış oldu. Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü öğrencilerinden Elif Irmak Özdemir de 2006 Doğumlu Bayan Kata’da 78 kişilik gruptan çıkarak şampiyon oldu. Ayrıca yine aynı gruptan Tuana Irmak ise rakibini yenerek üçüncülüğü elde etti. 2009 doğumlu Kuzey Şartekin ise Minik Erkek dalında 88 sporcu arasından üçüncü oldu. Bu kapsamda Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda 4 şampiyonluk, 3 üçüncülük ile 7 madalya kazanan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü öğrencileri başarıdan başarıya koşarak ilçemizin gururu oldu.