"Türkiye karşıtı dış güçler seçimleri hedef alıyor"

HARTUM (AA) - BEHRAM ABDULMUNİM - Sudan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Dr. Fatih Ali Hasaneyn, Türkiye karşıtı dış güçlerin 24 Haziran'da yapılacak seçimleri hedef aldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını önlemek için uğraştıklarını söyledi.
Sudanlı araştırmacı yazar Hasaneyn, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Dış güçlerin Türkiye'deki seçimler aleyhinde daha önce hiç olmadığı kadar birlik içinde bulunduğunu aktaran Hasaneyn, bu kesimlerin Türkiye'nin ilerleyişinin önüne geçmek için maddi harcamalar da dahil birçok yönteme başvurmuş olmasını uzak bir ihtimal olarak görmediğini belirtti.
Hasaneyn, "Batılı ve Arap, Türkiye karşıtı dış güçler, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri hedef alıyor ve Erdoğan'ın kazanmasını önlemeye çalışıyor. Türkiye halihazırda güçlü kanatlarıyla uçan, güçlü ayaklarıyla koşan bir ülke. Bu yüzden her taraftan dış düşmanlarının olmasına şaşırmıyoruz." dedi.
Bazı Arap ülkelerinin yatırımcılar ve turistlerin Türkiye'ye gidişini engellemesinin, düşmanlığın en bariz örneklerinden biri olduğunu kaydeden Hasaneyn, "Bunlar en büyük Türkiye düşmanı. Türk lirasını hedef alıyorlar." ifadelerini kullandı.
Ancak işlerin onların istediği gibi gitmediğini belirten Hasaneyn, kurdaki düşüşle Türk ürünlerinin de fiyatının düştüğünü, ihracatın çok fazla arttığını ve turistlerin düşük fiyatlar nedeniyle Türkiye'yi daha çok tercih ettiğini söyledi.
Hasaneyn, "Turistlerin Türkiye'ye gitmemesi ve yatırımcıların orada yatırımda bulunmaması için yapılan kışkırtmalar başarısız oldu." diye konuştu.
Türkiye aleyhindeki hareketliliğin, sadece son aylarla sınırlı olmadığını, daha önce de başarısız bir darbe girişimi gerçekleştiğini hatırlatan Hasaneyn ancak, ilahi iradenin Erdoğan'ın ve Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirdi.
Sudan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Hasaneyn, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin dış düşmanları çok. Burada Arap ülkelerinin rolünden söz ettiğimizde utanıyoruz. Vatandaşlarının turistik ziyaret için Türkiye'ye gitmelerini engelliyorlar demekle yetiniyoruz sadece."
- Avrupa ülkelerinin erken seçim muhalefeti
Fatih Ali Hasaneyn, bazı Avrupa ülkelerinin olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması devam ederken erken seçime gidilmesine muhalefet etmesine şaşırdığını da aktardı.
Hasaneyn, "Mesela Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçimlerin geçersiz olduğunu, OHAL varken yapılamayacağını söylüyor. Ama kendisi OHAL varken seçim yaptı. Kendileri için razı olduklarını başkaları için istemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Türkçe ve Boşnakça da bilen Sudanlı araştırmacı yazar Hasaneyn, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e danışmanlık yapmıştı. Hasaneyn ayrıca eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'la yakınlığıyla da biliniyordu.
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