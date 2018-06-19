"Türkiye karşıtı dış güçler seçimleri hedef alıyor"

HARTUM (AA) - BEHRAM ABDULMUNİM - Sudan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Dr. Fatih Ali Hasaneyn, Türkiye karşıtı dış güçlerin 24 Haziran'da yapılacak seçimleri hedef aldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını önlemek için uğraştıklarını söyledi.

Sudanlı araştırmacı yazar Hasaneyn, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dış güçlerin Türkiye'deki seçimler aleyhinde daha önce hiç olmadığı kadar birlik içinde bulunduğunu aktaran Hasaneyn, bu kesimlerin Türkiye'nin ilerleyişinin önüne geçmek için maddi harcamalar da dahil birçok yönteme başvurmuş olmasını uzak bir ihtimal olarak görmediğini belirtti.

Hasaneyn, "Batılı ve Arap, Türkiye karşıtı dış güçler, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri hedef alıyor ve Erdoğan'ın kazanmasını önlemeye çalışıyor. Türkiye halihazırda güçlü kanatlarıyla uçan, güçlü ayaklarıyla koşan bir ülke. Bu yüzden her taraftan dış düşmanlarının olmasına şaşırmıyoruz." dedi.

Bazı Arap ülkelerinin yatırımcılar ve turistlerin Türkiye'ye gidişini engellemesinin, düşmanlığın en bariz örneklerinden biri olduğunu kaydeden Hasaneyn, "Bunlar en büyük Türkiye düşmanı. Türk lirasını hedef alıyorlar." ifadelerini kullandı.