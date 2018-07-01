Türkiye Kerkük'teki seçim sandıklarına yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye, Irak'ın Kerkük kentinde seçim sandıklarının yer aldığı depoya düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te oy pusulalarının bulunduğu depoya bugün bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Iraklı kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İlgili Irak makamlarının, Kerkük'teki seçimlere ilişkin hile ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili soruşturmayı süratle ve şeffaf biçimde tamamlamalarını ve vilayette güvenliği sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü. Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.
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