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Türkiye, "kimyasal silah kullanımı konusunda sicili malum rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüphe bulunan" Duma'daki saldırıyı şiddetle kınadı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Türkiye, "kimyasal silah kullanımı konusunda sicili malum rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüphe bulunan" Duma'daki saldırıyı şiddetle kınadı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı DUMA

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