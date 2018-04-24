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Türkiye kitap okumada pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

Eurostat verileri Türklerin birçok Avrupa ülkesi vatandaşından daha fazla kitap okuduğunu ortaya koydu

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'de kitap okumaya ayrılan günlük vaktin pek çok Avrupa ülkesinin önüne geçtiği belirtildi.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle 15 ülkede 2008-2015 yılları arasında yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı.

Estonyalılar, günde 13 dakika kitap okuyarak ilk sırada yer alırken, onları 12 dakikayla Polonyalılar ve Finlandiyalılar izledi.

Araştırma, Macarların günde 10 dakika, Yunanistan vatandaşlarının ise günde 9 dakika kitap okuduğunu ortaya koydu.

Lüksemburglular ve Almanlarla aynı oranda kitap okuyan Türkler ise günde 7 dakika kitap okuyarak aralarında İngilizler, İspanyollar ve Hollandalılar olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Avrupa'da en az kitap okuyanlar 2 dakikayla Fransızlar, 5 dakikayla Avusturyalılar, İtalyanlar ve Romenler oldu.

Diğer yandan Türklerin yaklaşık yüzde 10'u temel kültürel aktivitelerinin kitap okumak olduğunu aktarırken, bu oran Finlilerde yüzde 16,8'i ve Polonyalılar'da yüzde 16,4'ü buldu.

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