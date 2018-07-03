“Türkiye-KKTC Arasında Ticaret Odası Forumu” protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin yanında olacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve ilgili yetkililer katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, KKTC hükümetinin iş dünyasına, ekonomiye ne kadar öncelik verdiğinin en somut göstergesinin bugünkü toplantıya katılım olduğunu belirterek, “Ekonomi, ticaret, turizm, eğitim, yatırım elbette çok önemli ama en önemlisi bizim kardeşliğimizdir, sizler bizim her alanda hem ortağımız hem kardeşlerimizsiniz. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimiz." dedi.

İki ülkeyi birbirine bağlayan bir dizi etken olduğunu, bu hissiyatla iktisadi bağları güçlendirecek potansiyelin olduğunu da çok iyi bildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesini istediklerini, Kıbrıslı Türklere haksız yere uygulanan izolasyonların bunu yavaşlattığını da çok iyi bildiklerini vurguladı. Kıbrıslı Türklerin çalışkanlığı ve azmi sayesine zenginleşme sürecinin devam edeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin çözüm çabalarına sağlayacağı katkının da farkıyız." dedi. - Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız Kıbrıs Türk ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacak ekonomik reformların önemli olduğuna da inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Biz Türk iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız.” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, KKTC menfaatlerinin göz ardı edilmeksizin adil ve kalıcı çözüm sürecini her zaman desteklediklerini ve buna devam edeceklerine işaret ederek, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik kalkınma için hayati önemi olduğunu ifade etti.

Yatırım için KKTC’de uygun iklimin yaratılması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, geçmişte bu konuyla ilgili hükümet yetkililerine ve Cumhurbaşkanı’na Türkiye olarak tecrübelerini aktardıklarını, 2002’de kurdukları Yabancı Yatırımcı Danışma Konseyinin benzerini burada da uygulamayı önerdiklerini anlattı. Hisarcıklıoğlu, geçmişte Lefkoşa Ekonomik Forumunu kurduklarını, Türkiye ve Yunanistan Odalar ve Borsalar Birlikleriyle Kıbrıs Türk ve Rum Ticaret odaları olarak 3 sefer bir araya geldiklerini ve ticari anlaşmazlıklara tahkim kurma gibi çözüme destek verecek adımlar atmak istediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını anlattı. - "Türkiye Cumhuriyeti'ne çok ihtiyaç var" KKTC Başbakan Tufan Erhürman da kendisinden önceki konuşmacıların Kıbrıs sorununu anarak konuşmalarını yürüttüklerini, kendisinin ise konuşmasını “statüko” kelimesi üzerinde kurmak istediğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik anlamda arzu ettiği noktaya gelememesinin ve statükonun bir de psikolojik sonuç yarattığını kaydeden Erhürman, bunun özgüven sorunu olduğunu, bu sorunu hep birlikte aşmakla yükümlü olduklarını, halk olmanın en temel psikolojik birleşeninin "bu işi yapabiliriz" duygusuna sahip olmaları olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, bu duyguya sahip olmanın ancak başarı hikayeleri üretilmesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, “Kıbrıslı Türkler, şunu da yapabilir, bunu da başarabilir” duygusunu halkta yaratmak istediklerini vurguladı. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ne çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Erhürman, "Türkiye, KKTC’nin dünyaya açılan dev bir penceresidir. Bu KKTC için büyük bir şanstır." dedi. - KKTC uzun yıllardan beri haksız ve hukuksuz ambargolar altında kaldı KTTO Başkanı Turgaz Deniz ise KKTC’nin uzun yıllardan beri haksız ve hukuksuz ambargolar altında tutulduğunu belirterek, “Kıbrıs sorunu diye isimlendirilen sorun, sanki Kıbrıslı Türklerin çıkardığı bir sorunmuş gibi, bu sorununun bedeli Kıbrıs Türk halkına ödettirilmeye; Kıbrıs Türk halkı bu ambargo altında yaşatılırken Kıbrıs’taki temel haklarından vazgeçirilmeye çalışılmaktadır." şeklinde konuştu. Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, aslında bütün bölge halkları için çeşitli bedelleri olduğuna inandığını ve bu sorunun çözümlenmesi için katkı koymaya çalıştıklarını ifade etti.