Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda

Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül’ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabutuna baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi’ne götürüldü. Cenaze namazı kılınan Eylül gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
NELER YAŞANDI?
Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı.
7 GÜN BOYUNCA HER YERDE ARADILAR
En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.
KOMŞUSU TUTUKLANDI
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.
Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ü kaybolduğu gün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan Koçyiğit'in akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği, Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.
Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı, Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda kazılan toprak yığınları ve oluşan çukur dikkat çekti. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.
Olayın bir numaralı şüphelisi, Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur Koçyiğit’in yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında bulunuyor.
Acı haber sonrası yıkılan Yağlıkara ailesini, yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı.
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