Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda

Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül’ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabutuna baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi’ne götürüldü. Cenaze namazı kılınan Eylül gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

NELER YAŞANDI?

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı.

7 GÜN BOYUNCA HER YERDE ARADILAR

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.