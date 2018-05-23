Türkiye-Libya arasındaki diplomatik ilişkiler

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ı kabul etti.

Başkanlık Divanı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Muaytik ile Büyükelçi Doğan'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Toplantıda ayrıca Türk şirketlerinin bölgede sekteye uğrayan projelerine tekrar başlaması ve Türk Hava Yolları'nın Trablus'taki ofisinin yeniden açılması konuları da masaya yatırıldı.

