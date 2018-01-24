Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, dün Libya'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Ülkenin Bingazi şehrinde bombalı araçlarla düzenlenen ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıların kınandığı belirtilen açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Libya'nın istikrarına, birliğine ve refahına önem atfediyor, ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyen terör unsurlarına karşı Libya'nın mücadelesini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

(AA)