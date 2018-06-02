Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Kurulu

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı oy birliğiyle yeniden Aykut Yenice oldu.

Federasyonun 15. Olağan Genel Kurulu, MEB Şura Salonu'nda yapıldı.

Yenice, burada yaptığı konuşmada, 2010'da göreve geldiği dönem maddi ve bürokratik olarak zor günler geçirdiklerini belirterek, bu süreçte kendilerine destek veren başta Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yöneticileri olmak üzere tüm il başkanlarına teşekkür etti.

Göreve geldiği ilk gün verdikleri sözleri yerine getirmek için yönetim kurulu olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Yenice, "Sözlerimin arkasında durmak için, şehirlerin kimliğine, ekonomisine katkı koyan siz değerli insanların üzerindeki ölü toprağını atıp Türkiye'de değerli bir örgüt olduğumuzu ve bu ülkenin 2023'te 50 milyar dolarlık turizm geliri hedefine en büyük katkıyı koyabileceğimizi herkese göstermemiz lazımdı. Bunu yapmak için de gereken birlik ve beraberliği sağladık." dedi.

Yenice, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulları yine birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, toplantıya katılan 390 üyenin tamamının oylarını alan Aykut Yenice, 2018-2022 dönemi için yeniden Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun Genel Başkanı seçildi.

