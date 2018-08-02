Türkiye Maarif Vakfı, Fildişi Sahili'ndeki FETÖ okullarını devraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, Fildişi Sahili'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan 4 okulu imzalanan protokolle devraldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Abidjan'daki FETÖ'ye ait 4 okul, örgütün propagandasına rağmen törenle vakfa devredildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, ülkede yaklaşık 1,5 yıldan beri süren yoğun müzakere sürecinin ardından Fildişi Sahili Milli Eğitim Bakanlığı'yla okulların devri konusunda anlaştıklarını belirtti.

Yavuz, şu bilgileri verdi:

"1,5 yıl önce geldiğimiz bu ülkede, iki başkanın güçlü karar ve iradesiyle protokol imzalanmıştı. Öğretmen ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için o dönemde gerçekleşmeyen devir işlemi bugün nihayet hayata geçmiş oldu. Fildişi Sahili'nin fetihle mücadeleye verdiği destekten son derece memnunuz. İnanıyorum ki bu destek, uluslararası arenada terörle mücadeleye örnek olacaktır. Eylül ayında okulları hazır hale getirebilmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Kayıtlara hemen başlayıp, eylülde okulların eğitime hazır hale gelmesini sağlayacağız."