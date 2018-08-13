Türkiye Maarif Vakfı, Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı başladı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç gün devam edecek toplantı, Vakıf genel merkezindeki konferans salonunda gerçekleştirildi.

Vizyon ve misyonunu anlatan tanıtım filmi gösterimi ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin son dönemde eğitim üssü haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin eğitim alanında ciddi yatırım ve kalkınma hamleleri yaptığını vurgulayan Akgün, "Türkiye'de 3-5 yıl önce 10 bin yabancı öğrenci varken bugün 120 bin civarında, 100 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciler var. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar eğitime yurt dışında destek vermektedir." ifadesini kullandı.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının, doğrudan yurt dışında temel ve örgün eğitim ile uğraşan kanunla yetkileri belirlenen bir vakıf olarak, Türk Eğitim Sistemi'ne yönelik temel bilgileri içeren bir takım materyalleri üretmek için çalışmalar başlattıklarını aktardı.