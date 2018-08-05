HABER

Türkiye Maarif Vakfı'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Fakhralddin Bahaaddin Kadir, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile bir araya geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Fakhralddin Bahaaddin Kadir, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ü ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Kadir, Türkiye Maarif Vakfı tarafından Erbil'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilecek okullarda görev alacak 85 öğretmenin, bir aydır eğitim seminerleri gördüğü İstanbul'daki eğitim merkezini gezdi.

Müsteşar Kadir, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile makamında bir araya geldi.

Akgün, ziyarette Erbil'deki okulların kuruluş aşamasında verdiği destekten dolayı Kadir'e teşekkür etti.

Okullarda görev alacak öğretmenlerin eğitim programını başarıyla tamamladığını belirten Akgün, öğretmenlerin pazartesi günü yapılacak eğitim seminerinin ardından salı günü ülkelerine dönerek yeni açılan kurumlarda eğitim vereceklerini ifade etti.

Eğitimi tamamlayan öğretmenlerin anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise düzeyinde, 2 bin 500 öğrenci kapasiteli eğitim kurumunda görev alacağını aktaran Akgün, Irak'taki eğitim kurumlarının, bölge eğitimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Akgün, Erbil'deki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi için de çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

- "Erbil'de eğitime yeni bir soluk geldi"

Kadir de Erbil'de açılan Maarif Okulları'nın örnek bir proje olduğuna işaret ederek, Türkiye Maarif Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Erbil'deki faaliyetlerini geliştirip yeni projeler için destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Kadir, "Türkiye Maarif Vakfı'nın açtığı okulların işlemlerinin tamamlanması için gerekli desteği sağladık. Bu okullar ile Erbil'de eğitime yeni bir soluk geldi. Özelikle bölgede ihtiyaç duyulan fen bilimi alanlarında ve üniversite bursları konusunda Türkiye Maarif Vakfı'ndan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Akgün, Kadir'e teşekkür plaketi verdi. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Üyesi Mustafa Göksu da ziyarete eşlik etti.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Polonya'nın en zenginlerinden Kulczyk ailesi, yatlarıyla Bodrum'daPolonya'nın en zenginlerinden Kulczyk ailesi, yatlarıyla Bodrum'da
Düğün öncesi gelinliğiyle şehit babasının mezarında dua ettiDüğün öncesi gelinliğiyle şehit babasının mezarında dua etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fakhralddin Bahaaddin Kadir IKBY Prof. Dr. Birol Akgün Türkiye Maarif Vakfı Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.