Türkiye Maarif Vakfı'na ziyaret

Eğitimi tamamlayan öğretmenlerin anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise düzeyinde, 2 bin 500 öğrenci kapasiteli eğitim kurumunda görev alacağını aktaran Akgün, Irak'taki eğitim kurumlarının, bölge eğitimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Akgün, ziyarette Erbil'deki okulların kuruluş aşamasında verdiği destekten dolayı Kadir'e teşekkür etti.

Müsteşar Kadir, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile makamında bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Kadir, Türkiye Maarif Vakfı tarafından Erbil'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilecek okullarda görev alacak 85 öğretmenin, bir aydır eğitim seminerleri gördüğü İstanbul'daki eğitim merkezini gezdi.

Akgün, Erbil'deki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi için de çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

- "Erbil'de eğitime yeni bir soluk geldi"

Kadir de Erbil'de açılan Maarif Okulları'nın örnek bir proje olduğuna işaret ederek, Türkiye Maarif Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Erbil'deki faaliyetlerini geliştirip yeni projeler için destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Kadir, "Türkiye Maarif Vakfı'nın açtığı okulların işlemlerinin tamamlanması için gerekli desteği sağladık. Bu okullar ile Erbil'de eğitime yeni bir soluk geldi. Özelikle bölgede ihtiyaç duyulan fen bilimi alanlarında ve üniversite bursları konusunda Türkiye Maarif Vakfı'ndan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Akgün, Kadir'e teşekkür plaketi verdi. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Üyesi Mustafa Göksu da ziyarete eşlik etti.

