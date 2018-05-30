Türkiye Maarif Vakfın'dan Gürcistan'da iftar

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen yıl eğitim öğretime başlayan Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Tiflis Okulları ilk iftar programını düzenledi.

TMV Tiflis Okulları tarafından düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yazgan konuşmasında, iftar programını düzenlediği için Maarif Vakfı'nın yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye Maarif Vakfının Tiflis'te herkesin ihtiyaç duyduğu bir dönemde okul açmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Yazgan, "Maarif ailesi direktörüyle, öğretmenleriyle buradaki Türk toplumuna çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda yeni bir nefes verdi." dedi.

TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş da ilk bir yıl önce okula yer bakmak için Tiflis'e geldiğini hatırlatarak, "Hep şöyle dedim: Bir okulumuz olsun, okulumuzda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve cıvıl cıvıl bir ortam olsun ve biz bir aile olalım. Çok şükür bir okulumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat ise 3 hafta önce ilk mezunlarını verdiklerini söyleyerek, Gürcistan'da büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Canpolat, "İyilik adına ne varsa biz orada varız, bundan sonra da olacağız. İnşallah büyüyerek devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

