HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye mazlum Sudanlıların yüzünü güldürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

Afrika kıtasının en büyük ülkesi Sudan'da, Türk yardım kuruluşları yürüttükleri faaliyetlerle binlerce mazlumu sevindiriyor - Türkiye Diyanet Vakfının yardım dağıtımına katılan Beyaz Nil Valisi Abdul Hafız Halife: - "Devletler arasında Sudan'a yardım konusunda Türkiye birinci sırada geliyor. Türkiye, gerçekten buradaki yardımlarıyla mazlum Sudanlıların yüzünü güldürüyor" - "Özellikle değerli madenlerin çıkarılması noktasında Türk yatırımcıların gelmesini talep ediyoruz. Türk iş adamlarını, daha fazla yatırım yapabilmeleri için Sudan'ın bu bölgesine davet ediyoruz"

HARTUM (AA) - RAUF MALTAŞ - Sudan'ın Beyaz Nil Valisi Abdul Hafız Halife, Türkiye'nin yardımlarıyla mazlum Sudanlıların yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfının bölgesindeki yardım çalışmalarına katılan Halife, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Sudan'ın 2,5 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle Afrika kıtasının en büyük ülkesi olduğunu belirten Halife, vatanında yardıma muhtaç binlerce kişi bulunduğunu dile getirdi.

Halife, ülkelerinde 15 yıl önce yaşanan iç savaşın izlerinin hala silinemediğini vurgulayarak savaşın özellikle Darfur kenti ve çevresinde büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Müslüman ülkelerden Sudan'ın yeniden ayağa kaldırılması için destek beklediklerini aktaran Halife, "Sudan'ın bazı bölgeleri savaştan büyük ölçüde etkilendi. Burada savaş nedeniyle oluşan tahribatın imarı önem taşıyor. Özellikle değerli madenlerin çıkarılması noktasında Türk yatırımcıların gelmesini talep ediyoruz. Türk iş adamlarının daha fazla yatırım yapabilmeleri için Sudan'ın bu bölgesine davet ediyoruz." dedi.

Halife, Türk kuruluşların ülkede ciddi yardım seferberliği yürüttüğüne dikkati çekerek önceki yıllara göre ülke genelindeki yardım seferberliğinin 10 kat arttığını anlattı.

- "Türkiye'nin merhamet eli Sudanlılara uzandı"

Halife, Sudan halkının Türkiye ile köklü ve tarihi bir bağa sahip olduğuna değindi.

İki ülke arasındaki iş birliği ve anlaşmaların artarak devam ettiğine işaret eden Halife, Türk yardım kuruluşlarının da ülke genelinde özellikle ramazan ayının başından itibaren iftar ve yardım kolileriyle Sudan halkına destek olduğunu vurguladı.

Halife, Türkiye'nin şefkat ve merhamet elinin Sudanlılara uzandığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ı önemsiyor ve diyaloğunu sıkı tutuyor. Biz Erdoğan'a karşı büyük bir hürmet gösteriyoruz. Sudan halkı olarak Türkiye halkını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz. Burada bazı farklı devletler de yardım çalışması yürütüyor. Ancak devletler arasında Sudan'a yardım konusunda Türkiye birinci sırada geliyor. Türkiye gerçekten buradaki yardımlarıyla mazlum Sudanlıların yüzünü güldürüyor. Az ya da çok burada yapılan her yardım gerçekten çok anlam kazanıyor. Biz bu yardımların her yıl katlanarak artacağına da inanıyoruz. Sudan olarak biz de Türkiye'ye gücümüzün yettiği her alanda destek vermeye hazırız."

Sudan'da başta Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu, iftar sofraları kurarak, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ulaştırıyor.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Hollywood'un 'çarıkçısı' işçi bulamıyorHollywood'un 'çarıkçısı' işçi bulamıyor
Arıcıların gözdesi haşhaş poleniArıcıların gözdesi haşhaş poleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan Sudan'ın Beyaz Nil kentinin Valisi Abdul Hafız Halife Türkiye yardım

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.