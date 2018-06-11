"Türkiye mazlumların hamisi olmaya devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye'nin Suriye'den Afganistan'a kadar dünyanın her tarafından milyonlarca muhacire ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumların hamisi olmaya devam edecektir.'' dedi. Arap Derneği, İstanbul'da yaşayan Arap Topluluğu Temsilcileri iş birliğiyle Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ev sahipliğinde, "Türkiye'ye gitmeyin uyarısı'' yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BEA) kınamak için Topkapı Yeşil Plaza'da bir basın toplantısı düzenledi. ASKON Başkanı Cesur, toplantıda, BEA'nin Türkiye karşıtı açıklamaları üzerine bir araya gelen Türkiye'deki Arap STK temsilcilerinin, ASKON çatısı altında bu konuyu gündeme taşımalarının önemli olduğunu söyledi. Türklerin, tarih boyunca ensar ve muhacir kavramlarına aşina olduğunu ifade eden Cesur, şöyle konuştu: "Mekke'de müşriklerin zulmüne uğrayarak Medine'deki kardeşlerinin yanına giden Peygamber Efendimiz ve sahabeleri de bizlerden yıllar önce bu duyguları yaşadı. Bugün sizler de gerek savaşlar olsun, gerek zulümler olsun bu nedenlerle ülkelerinizi terk ederek kardeş ve dost ülke olan Türkiye'yi tercih ettiniz. Sizlere ensar olabiliyorsak ne mutlu. Türkiye dünden gelen kültürü ve inanç yapısıyla sizleri her daim bağrına basmış ve basmaya da devam edecektir. Bizler arasındaki ümmet kardeşliğini hiç kimse bozamaz ve bozamayacaktır."

Türkiye'nin bugün Suriye'den Afganistan'a kadar milyonlarca muhacire ev sahipliği yaptığını anlatan Cesur, ''Dünyanın neresinde mazlum varsa Türkiye ona kardeş elini uzatmaktadır. Myanmar'ın çığlığını, Filistin'in haykırışını Birleşmiş Milletler nezdinde dünyaya haykıran bir ülkedir.'' dedi - "Kardeşlerimize el uzatmaya devam edeceğiz" Cesur, köklü demokratik geçmişiyle yeni bir döneme hazırlanan Türkiye'ye karşı bazı bölgesel güçlerin düşmanca hamleler içinde olduğuna dikkati çeken Cesur, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin kardeşlik eli maalesef bazı İslam ülkeleri tarafından farklı algılanmakta ve Türkiye çeşitli ithamlarla ve karalamalarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki, Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumların hamisi olmaya devam edecektir. Kim ne derse desin bizler mazlumlara sahip çıkmaya, kardeşlerimize el uzatmaya devam edeceğiz. Gerekirse soframızdaki tek ekmeği ikiye bölecek ve yine de ümmet bilinci ile kardeşlerimize kardeş olmaya devam edeceğiz. Seçim kampanyaları sırasında bazı cumhurbaşkanı adaylarının "Suriyelilerin göndereceğiz" yönündeki açıklamalarla ilgili yöneltilen bir soruyu ise ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, şu şekilde yanıtladı:

''Herkes, istediğini konuşabilir. Ama biz onları bir yere göndermiyoruz. Onların bu ülkede huzur içinde yaşamaları için çabalıyoruz. Eğitim, sağlık ve ekonomik durumlarının düzenlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse onları buradan gönderemez.'' - ''Çirkin emellerine asla nail olamayacaklar'' Basın toplantısında konuşan Yemenli siyasetçi ve iş adamı Nebil Ganim ise BEA gibi bazı bölgesel güçlerin kara propagandalarına karşı sonuna kadar Türkiye'ye destek vereceklerini söyledi. Özellikle seçim döneminde başlatılan karalama kampanyalarının Türkiye'yi yıpratmaya yönelik olduğunu vurgulayan Ganim, şöyle devam etti: ''BEA gibi ülkelerin karalama kampanyalarının hedefinde birçok farklı sektör var ve bunların başında turizm sektörü geliyor. Türkiye'de ikamet eden Araplar olarak yakinen biliyoruz ki Türkiye'nin son iki dönemde elde ettiği kökleşen, çok sesli demokrasisi, gelişen bir ekonomisi ve en önemlisi dünyanın dikkatini çeken turizmi var. Bu ülkeler çirkin hedeflere asla nail olamayacaklardır.