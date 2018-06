"Türkiye mezunları" iftarda buluştu

2023 vizyonu çerçevesinde uluslararası öğrenci sayısının 250 bini aşmasının hedeflendiğine dikkati çeken Cumayev, "Hali hazırda 165 ülkeden 150 bin Türkiye mezunu var. Her geçen gün Türkiye mezunu, yani uluslararası alanda Türkiye ile dayanışma gösterecek dostları daha da artacaktır. Bu dayanışma sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak, ortak noktası Türkiye mezunu olmak olan yetişmiş nesillerin kendi ülkeleri arasında da köprüler kurmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Mezunların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi ve Türkiye ile olan bağlarının artırılması için çalıştıklarını vurgulayan Cumayev, bu bağlamda Türkiye'de yaşayan mezunlar ile kendi ülkelerinde yaşamına devam eden mezunlar arasında köprü olma görevini üstleneceklerini kaydetti.

Uluslararası mezunlar olarak İslam dünyasında gelişen olayları hüzün ve kaygıyla izlediklerini belirten Cumayev, şunları söyledi:

"İslam dünyasında her gün etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden çatışmalar körüklenmekte, bunun iç savaşa dönüşmesi için her türlü propaganda yapılmaktadır. Yükselen Türkiye'nin yükselişine mani olmak için de her türlü uluslararası baskı aracının kullanıldığına şahit oluyoruz. Bu noktada bizler tüm uluslararası baskılara rağmen Türkiye'nin medeniyet, adalet, kalkınma merkezli çalışmalarının destekçisiyiz. Bizim yolumuz sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yoludur. Biz bir milletiz. Mezunlar Türkiye'deyken, Arnavut, Endonezyalı, Yemenli, Özbekistanlı ama kendi ülkemizde hepimiz birer Türkiyeliyiz, yani Türkiye'nin gönüllü kültür elçileriyiz."