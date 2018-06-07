"Türkiye mezunları" iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki farklı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği'nce (TUMED) düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde "Türkiye Gönüllü Kültür Elçileri Türkiye Mezunları" adıyla düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan TUMED Başkanı Ergaş Cumayev, bunun sadece bir iftar programı olmadığını, Türkiye'de eğitim görmüş, Türkiye'nin değerlerini paylaşan uluslararası dostların buluşması olduğunu belirtti.
2023 vizyonu çerçevesinde uluslararası öğrenci sayısının 250 bini aşmasının hedeflendiğine dikkati çeken Cumayev, "Hali hazırda 165 ülkeden 150 bin Türkiye mezunu var. Her geçen gün Türkiye mezunu, yani uluslararası alanda Türkiye ile dayanışma gösterecek dostları daha da artacaktır. Bu dayanışma sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak, ortak noktası Türkiye mezunu olmak olan yetişmiş nesillerin kendi ülkeleri arasında da köprüler kurmasına vesile olacaktır." diye konuştu.
Mezunların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi ve Türkiye ile olan bağlarının artırılması için çalıştıklarını vurgulayan Cumayev, bu bağlamda Türkiye'de yaşayan mezunlar ile kendi ülkelerinde yaşamına devam eden mezunlar arasında köprü olma görevini üstleneceklerini kaydetti.
Uluslararası mezunlar olarak İslam dünyasında gelişen olayları hüzün ve kaygıyla izlediklerini belirten Cumayev, şunları söyledi:
"İslam dünyasında her gün etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden çatışmalar körüklenmekte, bunun iç savaşa dönüşmesi için her türlü propaganda yapılmaktadır. Yükselen Türkiye'nin yükselişine mani olmak için de her türlü uluslararası baskı aracının kullanıldığına şahit oluyoruz. Bu noktada bizler tüm uluslararası baskılara rağmen Türkiye'nin medeniyet, adalet, kalkınma merkezli çalışmalarının destekçisiyiz. Bizim yolumuz sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yoludur. Biz bir milletiz. Mezunlar Türkiye'deyken, Arnavut, Endonezyalı, Yemenli, Özbekistanlı ama kendi ülkemizde hepimiz birer Türkiyeliyiz, yani Türkiye'nin gönüllü kültür elçileriyiz."
- "Türkiye'de eğitim gören 150 bin uluslararası mezun var"
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de mezunların Türkiye'nin dört bir tarafında çeşitli sektörlerde çalıştığını belirtti.
Türkiye mezunlarının doğup büyüdükleri ülkelerden binlerce kilometre uzakta olduklarını aktaran Eren, ''Fakat inanıyorum ki Türkiye'de öyle bir kardeşlik iklimi var ki sizlerin buradaki bağları ve yaptığınız işler, aileleriniz, çocuklarınız bizim için çok önemli. Sizler bizim için sadece yurtdışından gelmiş Türkiye'de ikamet eden kişiler değilsiniz, sizler burada birlik beraberlik içerisinde yaşadığımız can kardeşlerimizsiniz.'' ifadelerini kullandı.
Eren, YTB'nin 2012 yılından beri "Türkiye Bursları" adı altında bir burs programı düzenlediğini hatırlatarak, "Türkiye'de 191 ülkeden 115 bin uluslararası öğrencimiz eğitim görmektedir. 2012'den beri 150 ülkeden 27 bin 678 öğrenciye Türkiye Bursları adı altında burs verdik. Hali hazırda da 17 bin bursiyer Türkiye Bursları'yla ülkemizde eğitim görmekte. Şu ana kadar Türkiye'de eğitim görüp kendi ülkelerine dönmüş olan 165 ülkede 150 bin mezun uluslararası öğrenci kardeşimiz var. Sizler buranın sanayisine, akademisine, eğitimine katkı sunuyorsunuz. Sizler burada olduğu kadar kendi ülkelerinizle Türkiye arasındaki bağı daha da güçlendirmek adına çalışıyorsunuz." diye konuştu.
Programa, Uluslararası Öğrenci Dernekler Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat'ın yanı sıra aralarında Azerbaycan, Pakistan, Arnavutluk, Sudan, Sierra Leone, Ürdün, Makedonya, Cezayir, Fas, Mali, Etiyopya, Hindistan, Kırgızistan, Bangladeş ve İran'ın da bulduğunu 45 ülkenin vatandaşı olup, yüksek öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan mezunlar katıldı.
Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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