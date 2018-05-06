Türkiye mezunu Çadlılar buluştu

ENCEMENA (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) düzenlediği 11. Öğrenci Buluşması'nda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mezun olan Çadlılar bir araya geldi.

Başkent Encemine'de Çad Türkiye Mezunları Kalkınma ve İşbirliği Derneği (ADATUR) ev sahipliğindeki programa, Türkiye'nin Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Türkiye'nin Çad'daki kuruluşları ile Türkiye mezunu Çadlılar katıldı.

Programda, TİKA ve THY gibi Türk kurumları tanıtıldı.

UDEF Adana Sorumlusu ve Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) Başkanı İbrahim Tokgöz, 41 ülkede düzenlenen programın Çad ayağı ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çad'da geçmiş dönemlerde Türkiye'den mezun olan birçok öğrencinin bulunduğunu belirten Tokgöz, "ADATUR adlı bir dernek kurup kurumsallaștılar. Onların talebi ve federasyonumuzun da uygun görmesiyle 11. Uluslararası Öğrenci buluşmamızı Çad'da gerçekleştirdik." dedi.

Amaçlarının Türkiye'den mezun olan öğrencilerin birlikteliğini canlı tutmak olduğunu dile getiren Tokgöz, ayrıca Büyükelçilik, Maarif Vakfı ve TİKA gibi kurumlarla iletişimlerini ve iş birliğini gerçekleştirmek, Türkiye'ye gidecek öğrencilere rehberlik yapma fırsatı bulmak ve organizasyon kabiliyetlerini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

