HABER

Türkiye mezunu Çadlılar buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Başkent Encemine'de UDEF'in düzenlediği 11. Öğrenci Buluşması'nda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mezun olan Çadlılar bir araya geldi

ENCEMENA (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) düzenlediği 11. Öğrenci Buluşması'nda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mezun olan Çadlılar bir araya geldi.

Başkent Encemine'de Çad Türkiye Mezunları Kalkınma ve İşbirliği Derneği (ADATUR) ev sahipliğindeki programa, Türkiye'nin Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Türkiye'nin Çad'daki kuruluşları ile Türkiye mezunu Çadlılar katıldı.

Programda, TİKA ve THY gibi Türk kurumları tanıtıldı.

UDEF Adana Sorumlusu ve Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) Başkanı İbrahim Tokgöz, 41 ülkede düzenlenen programın Çad ayağı ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çad'da geçmiş dönemlerde Türkiye'den mezun olan birçok öğrencinin bulunduğunu belirten Tokgöz, "ADATUR adlı bir dernek kurup kurumsallaștılar. Onların talebi ve federasyonumuzun da uygun görmesiyle 11. Uluslararası Öğrenci buluşmamızı Çad'da gerçekleştirdik." dedi.

Amaçlarının Türkiye'den mezun olan öğrencilerin birlikteliğini canlı tutmak olduğunu dile getiren Tokgöz, ayrıca Büyükelçilik, Maarif Vakfı ve TİKA gibi kurumlarla iletişimlerini ve iş birliğini gerçekleştirmek, Türkiye'ye gidecek öğrencilere rehberlik yapma fırsatı bulmak ve organizasyon kabiliyetlerini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkatKritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Ankara'dan korkutan patlamaAnkara'dan korkutan patlama
Muharrem İnce ne kadar oy alır? Muharrem İnce ne kadar oy alır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çad UDEF

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemerburgaz Göktürk yolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kemerburgaz Göktürk yolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.