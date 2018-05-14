Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Moğolistan Ulusal Yönetim Akademisi iş birliğinde "Türkiye-Moğolistan Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıla Doğru" konferansı düzenlendi. TODAİE'de yapılan konferansa, TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Şefik Vural Altay, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Moğolistan Ulusal Yönetim Akademisi Rektörü Prof. Dr. Zülfikar Sarkıt, Türkiye ve Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan ve diğer davetliler katıldı. TODAİE Genel Müdürü Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, enstitünün ülke incelemelerine başladığının altını çizerek, bu kapsamda İran hakkındaki çalışmalarını yayınladıklarını ve Bulgaristan kitabının da bir ay içinde yayınlanacağını kaydetti. Sırada Moğolistan çalışmasının olduğunu ve yılın ikinci yarısında bunu yayınlamayı planladıklarını anlatan Aslan, "Bu konuda yapılmış en köklü çalışma. Yaklaşık 12 ayrı başlıkta 12 ayrı hocamız bu kitaba katkı verdiler. Bunun Moğolistan ile olan ilişkilerimizin bir nişanesi olacağını düşünüyorum." dedi.

Aslan, 2019 yılının Türkiye ve Moğolistan diplomatik ilişkilerinin başlamasının 50. yılı olduğunu anımsatarak, "Konferansımızda iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planı ile ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilerin güncel durumu ve geleceğe yönelik beklentiler tartışılacak. Önümüzdeki yıl bu konferansın ikincisini Moğolistan'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Altay ise Moğolistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 49 yıl önce başlamış olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin temellerinin asırlar öncesine dayandığını belirterek, "Ortak kültürümüzün yüzyıllardır ayakta duran sembollerine ev sahipliği yapan Moğolistan'ın Türk halkının gönlünde müstesna ve ayrı bir yeri vardır." ifadesini kullandı. Moğolistan'ın 2011'de kabul ettiği dış politika konseptinde Türkiye'ye "üçüncü komşular" arasında yer verdiğine dikkati çeken Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: "2000'li yıllarda hızlı şekilde gelişen ilişkilerimiz, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ileri bir noktaya taşınmış durumdadır. Bu üst düzey ziyaretlerin bir sonucu olarak bugün Moğolistan-Türkiye ilişkileri siyasi açıdan mükemmel düzeydedir. Bu çerçevede artık her iki ülke makamları ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi hususunu değerlendirmektedirler. Tahmin ediyorum bu kısa bir süre içerisinde hayata geçecek."