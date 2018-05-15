HABER

Türkiye-Moğolistan ilişkilerinde 50. yıla doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:19 | Son Güncelleme

"Türkiye-Moğolistan diplomatik ilişkilerinde 50. yılın eşiğinde" adıyla resepsiyon düzenlendi - Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan: - "Türkiye, Moğolistan için sadece dost ve müttefik bir devlet değil, kardeş bir ülkedir" - "Moğolistan, Türkiye'yi her zaman yanında görmek ister"

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, "Türkiye, Moğolistan için sadece dost ve müttefik bir devlet değil, kardeş bir ülkedir." dedi.

Moğolistan'ın Büyükelçiliğinde "Türkiye-Moğolistan diplomatik ilişkilerinde 50. yılın eşiğinde" adlı resepsiyona Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, Moğolistan Ulusal Yönetim Akademisi Rektörü Prof. Dr. Zülfikar Sarkıt ile diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moğolistan-Türkiye ilişkileri uzun yıllara dayanmaktadır. Türkiye, Moğolistan için sadece dost ve müttefik bir devlet değil kardeş bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Radvan, 2013'te başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğa'nın Moğolistan'a gerçekleştirdiği ziyaretten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmeye başladığını kaydetti.

Eğitim, kültür, bilim alanda ikili ilişkilerinin devam ettiğini söyleyen Radvan, ekonomik ilişkilerinin geride kaldığını belirterek, "İki ülkenin birbirine uzaklığı, Moğolistan piyasasının kendi başına küçük olması ve iki ülke arasında direkt uçuşlarının olmaması ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine engel olmuştur." diye konuştu.

Radvan, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur ve İstanbul arasındaki uçuşların Bişkek aktarmalı olduğunu, bu konuda çalışmalarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen sene Moğolistan'a ziyaretini hatırlatan Radvan, "Ziyaret esnasında serbest ticaret anlaşması için ön çalışmalar başlatılmıştı. Ayrıca Türk turistlerin Orhun Vadisi'ne gelmelerinin sağlanması görüşülmüştü. Tarım ve hayvancılık sektöründeki iş birliği konusu ele alınmıştı." dedi.

Radvan, "Uluslararası alanda Türkiye gibi hızlı gelişen büyük bir ülkenin, Moğolistan gibi hızlı gelişen küçük bir ülke ile iş birliği yapması etkilidir. Moğolistan, Türkiye'yi her zaman yanında görmek istiyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklamasıTürkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
Saldırının ardından Türkiye harekete geçtiSaldırının ardından Türkiye harekete geçti
Yunanistan'dan ipleri kopartacak hamle!Yunanistan'dan ipleri kopartacak hamle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moğolistan Moğolistan Büyükelçiliği Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yozgat iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Yozgat iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Van iftar saati 2018: İ msak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Van iftar saati 2018: İ msak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Afyon iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Afyon iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Uşak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Uşak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Adıyaman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Adıyaman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.