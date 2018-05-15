Türkiye-Moğolistan ilişkilerinde 50. yıla doğru

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, "Türkiye, Moğolistan için sadece dost ve müttefik bir devlet değil, kardeş bir ülkedir." dedi.
Moğolistan'ın Büyükelçiliğinde "Türkiye-Moğolistan diplomatik ilişkilerinde 50. yılın eşiğinde" adlı resepsiyona Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, Moğolistan Ulusal Yönetim Akademisi Rektörü Prof. Dr. Zülfikar Sarkıt ile diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.
Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moğolistan-Türkiye ilişkileri uzun yıllara dayanmaktadır. Türkiye, Moğolistan için sadece dost ve müttefik bir devlet değil kardeş bir ülkedir." ifadesini kullandı.
Radvan, 2013'te başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğa'nın Moğolistan'a gerçekleştirdiği ziyaretten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmeye başladığını kaydetti.
Eğitim, kültür, bilim alanda ikili ilişkilerinin devam ettiğini söyleyen Radvan, ekonomik ilişkilerinin geride kaldığını belirterek, "İki ülkenin birbirine uzaklığı, Moğolistan piyasasının kendi başına küçük olması ve iki ülke arasında direkt uçuşlarının olmaması ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine engel olmuştur." diye konuştu.
Radvan, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur ve İstanbul arasındaki uçuşların Bişkek aktarmalı olduğunu, bu konuda çalışmalarını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen sene Moğolistan'a ziyaretini hatırlatan Radvan, "Ziyaret esnasında serbest ticaret anlaşması için ön çalışmalar başlatılmıştı. Ayrıca Türk turistlerin Orhun Vadisi'ne gelmelerinin sağlanması görüşülmüştü. Tarım ve hayvancılık sektöründeki iş birliği konusu ele alınmıştı." dedi.
Radvan, "Uluslararası alanda Türkiye gibi hızlı gelişen büyük bir ülkenin, Moğolistan gibi hızlı gelişen küçük bir ülke ile iş birliği yapması etkilidir. Moğolistan, Türkiye'yi her zaman yanında görmek istiyor." açıklamasında bulundu.
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