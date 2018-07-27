Türkiye, Moro Müslümanlarına yönelik özerklik yasasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasanın yasalaşma sürecinin başarıyla tamamlanarak Duterte tarafından imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi" adıyla yeni bir siyasi birim kurulmasını amaçlayan dönüm noktası niteliğindeki bu yasanın çıkarılmasında, Filipin hükümeti, Moro İslami Kurtuluş Cephesi ve diğer paydaşların çabalarının takdirle karşılandığı vurgulandı.

İlgili tarafların siyasi iradesi ve vizyonuyla barış sürecinde kritik bir aşamanın geçildiği kaydedilen açıklamada, "Bangsamoro'da adil ve kalıcı barış ve istikrar ile refahın sağlanması yolunda tarihi bir başarı elde edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bangsamoro Organik Yasası ayrıca, şiddet içeren aşırılık ve terörizmin temel nedenleriyle mücadele için değerli bir fırsat sunarak, Bangsamoro halkına daha iyi bir gelecek için ümit de vermektedir. Türkiye, önümüzdeki dönemde de barış sürecinin yanısıra bölgenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına destek vermeyi sürdürecektir."

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı bugün onayladı. Yasanın, en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

