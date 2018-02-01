"Türkiye, muhalefetin listede olmasına imkan sağladı"

Türkiye'nin bu süreçte ülkeleri, muhalefeti ve Mistura'yı, Soçi Kongresi'ni, Cenevre sürecine anlamlı katma değer sağlayacak bir egzersiz haline getirmek için teşvik ettiğini söyleyen kaynaklar, hem Viyana hem de Soçi'de ev sahibi Rusya'nın belirgin bir esneklik ve yapıcı tutum ortaya koyduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Soçi'de muhalefeti temsil etmesine ilişkin olarak, "Eğer biz orada bu işlevi görmeseydik Anayasa Komitesine havuz oluşturacak liste tamamen telkinlerimiz dışında davet edilmiş kişilerden oluşacaktı. Muhalefetin bu liste içinde yer alma imkanı kalmayacaktı." dedi.

Soçi ve Astana düşüncesi gündeme geldiğinde Batı'daki Türkiye ile fikirdaş ülkelerde Soçi'nin kendi hedefi olan bir yol olup olmadığı yolunda kuşkular bulunduğunu hatırlatan kaynaklar, "Viyana'daki egzersiz yoluyla BM'nin endişelerinin giderilmesini sağladık. Burada hem bizim katkımız var hem de Rusya'nın Soçi bağlamında ne yapacağıyla ilgili verdiği imaj, ortaya koyduğu parametreler var.” diye konuştu.

Gelinen noktada herkesin tepkisinin olumlu olduğunu belirten kaynaklar, bunu bu noktaya getiren, sağlam tutan esas unsurun da Türkiye olduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Soçi'yi sadece Rusya'nın faaliyeti olarak görmediğini ve bir takım belirsizlikler olsa da garantör olarak sürecin başarısı için sonuna kadar desteklediğini ifade etti.

Soçi için yaklaşık bin 600 kişinin davet edildiğini, listeler üzerinden geçilse de muhalefetin birtakım endişelerinin tam olarak giderilmediği düşüncesiyle katılmama kararı aldığını hatırlatan kaynaklar, fakat bir kısım muhalefetin de Soçi'ye gittiğini ancak orada bir bayrak krizi yaşandığını anlattı. Kaynaklar, Rusya'nın bu konuyu "Bu, Suriye halkının mevcut tanınan bayrağı” diye açıkladığını aktardı.