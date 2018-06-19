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"Türkiye, mülteciler konusundaki çalışmalarıyla örnek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Suriyeli mültecilerin karşılaştığı krizin büyüklüğü, uluslarası toplumun da sorumluluk alması gerektiğini gösteriyor" - Brookings Enstitüsü uzmanlarından Elizabeth Ferris: "Türkiye, mülteciler konusundaki çalışmalarıyla diğer ülkeler için bir örnektir. Bunun sebeplerinden birisi de Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasından kaynaklanıyor"

WASHINGTON (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, "Suriyeli mültecilerin karşılaştığı krizin büyüklüğü, uluslarası toplumun da sorumluluk alması gerektiğini gösteriyor." dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Brookings Enstitüsü uzmanlarından Elizabeth Ferris, Washington merkezli Turkish Heritage Organization'ın (THO) düzenlediği telekonferansta Suriyeli mülteciler ve Türkiye'nin rolü konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Güllüoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere eğitim ve sağlık gibi konularda yaptığı hizmetlere dikkati çekti. Belli ölçüde uluslarası yardımın yapıldığına vurgu yapan Güllüoğlu, Suriyeli mülteciler konusunda ana sorumluluğun Türkiye hükümetinde olduğunu belirtti.

- "Bu sorumluluk Türkiye için çok fazla"

Güllüoğlu, "Bu sorumluluk Türkiye için çok fazla, diğer ülkeler de daha fazla sorumluluk almalı. Suriyeli mültecilerin karşılaştığı krizin büyüklüğü, uluslarası toplumun da sorumluluk alması gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullanarak, Suriyeli mülteci sorununun yakın zamanda çözülemeyeceğini söyledi.

Güllüoğlu, Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin sayısının 150 bin civarında olduğunu da sözlerine ekledi.

- "Yükün paylaşılmaması en büyük krizdir"

Brookings Enstitüsünde uzman Georgetown Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Ferris de mülteci sorununun çözümünde uluslarası kamuoyunun alacağı rolün öneminin altını çizdi.

Ferris, "Yeterince sorumluluk alınmaması ve bu yükün paylaşılmaması en büyük krizdir." diye konuştu.

Türkiye'nin mülteciler konusunda yeterince destek alamadığına işaret eden Ferris, "Türkiye, mülteciler konusundaki çalışmalarıyla diğer ülkeler için bir örnektir. Bunun sebeplerinden birisi de Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- 500 bin kişi öldü, 5 milyon kişi mülteci oldu

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybederken, 5 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca 7 milyon Suriyeli, ülke içerisinde yurtlarını terk edip başka bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı.

AFAD verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki toplam Suriyeli sığınmacı sayısının 3 milyon 500 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacılara sunduğu hizmetler karşılığında 30 milyar doların üzerinde para harcadığı kaydediliyor.

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AFAD Suriyeli mülteciler (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Elizabeth Ferris Türkiye

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