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"Türkiye Musul'da yeniden var olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "Türkiye-Irak ilişkileri ve Türkmeneli coğrafyası için Türkiye'nin Musul'da yeniden var olması gerekiyor" "Burada bu kararlılığımızı tekrar söyleyelim. Çok kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti, Musul'da başkonsolosluğu ile yeniden var olacak"

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'a yaptığı ziyaret kapsamında, önceden Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının bulunduğu yeri ziyaret etti.

Musul vilayetindeki temaslarının ikinci gününde, beraberindeki heyetle Musul Başkonsolosluğu enkaz alanını ziyaret eden Büyükelçi Yıldız, burada yerel yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin burada başkonsolosluğunun olmasının hem Türkiye hem de Musullular için çok önemli olduğunu, ancak son yaşanan olaylar nedeniyle söz konusu alanın iyi anılar barındırmadığını söyledi.

Musul'da var olmaya devam etmenin ne kadar önemli olduğunu bugün buraya gelerek bir kere daha gördüklerini aktaran Büyükelçi Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye-Irak ilişkileri ve Türkmeneli coğrafyası için Türkiye'nin Musul'da yeniden var olması gerekiyor. En son Bağdat ziyaretinde Sayın Dışişleri Bakanımız net bir şekilde söylemişti: Hem Musul hem de Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla biz de bu ziyaretimizde burayı es geçmeyelim dedik. Burada bu kararlılığımızı tekrar söyleyelim. Çok kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti, Musul'da başkonsolosluğu ile yeniden var olacak."

- "Musul'a gelen kurucu bir Başkonsolos olacak"

Musul'da başkonsolosluk hizmetleri için sahada çalışmaya başlanması gerektiğini ve bunun için önce bir ekibin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yıldız, bina yapımıyla ilgili yerel yetkililerle temaslarının daha sıkı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, "Musul'a gelen kurucu bir Başkonsolos olacak. Yeni binamız aynen Musul gibi sıfırdan yeniden yapılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu olarak kullanılan bina, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te kenti ele geçirmesinin ardından boşaltılmıştı. Teröristlerin işgal ettikleri konsolosluk binasını karargâh olarak kullanması nedeniyle koalisyon uçakları söz konusu binayı vurmuştu.

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