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Türkiye, Nijerya’da camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 01:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, terör eylemini şiddetle kınadı ve Nijerya'ya başsağlığı diledi

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Mubi kentinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Nijerya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Mubi şehrinde bugün bir camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mubi’de son 6 ay içinde ikinci kez gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısı sonrasında Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Abubakar, saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

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