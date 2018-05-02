Türkiye, Nijerya’da camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Mubi kentinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Nijerya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Mubi şehrinde bugün bir camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mubi’de son 6 ay içinde ikinci kez gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısı sonrasında Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtmişti.
Abubakar, saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını ifade etmişti.
Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü
Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum