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Türkiye Nijerya'daki bombalı saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 00:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz"

Türkiye, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde Ramazan Bayramı kutlamalarını hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Damboa bölgesinde meydana gelen ve Ramazan Bayramı kutlamalarını hedef alan bombalı saldırıda birçok kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Borno eyaleti Dışişleri Bakanlığı nijerya saldırı

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