Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, NATO Parlamenter Asamblesinin İlkbahar Genel Kurulu toplantısının 25-28 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıya Polonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığını ifade eden Çonkar, 5 ana komisyonda çeşitli toplantılar düzenlendiğini ve 2018 yılı raporlarının ele alındığını kaydetti.

Çonkar, toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"GÜNEY'DEKİ İSTİKRARSIZLIK"



"Siyasi Komisyonda görüşülen 'Güney'deki İstikrarsızlık' başlıklı rapora ilişkin yapılan değerlendirmelerde, tarafımızca PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu muhataplara bir kez daha hatırlatılmış, bu hususun da NATO PA raporunda mutlaka bu şekilde ifade edilmesi gerektiğinin altını çizilmiştir. Bu duruma bazı milletvekillerinin itirazları da olmuştur."

Türk heyetinin, uzun süredir benzer toplantılarla PKK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğunu muhataplarına delilleri ile anlattığını anımsatan Çonkar, şunları ifade etti: