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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne 10-12 kişilik bir grup saldırı düzenledi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu düşünülen 10-12 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluk binalarının ön cephesine kırmızı renkte boyalar atarak saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından polis ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu.

Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binaları olayın ardından temizletildi. (AA)

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Brüksel Türkiye Brüksel Büyükelçiliğ saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
avrupadan ne insanlık ne demokrasi ne de adam çıkmaz. sömürgeci hiristiyanlar birliği. sadece müslümana değil kendileri gibi olmayan herkese düşmanlar.
avrupada euro kazanarak lüks içinde yaşayıp çıldırın bakalım teröristler, rahat batıyorsa suriyeye gelinde..!
Ne bu rezillik
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