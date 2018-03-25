Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu düşünülen 10-12 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluk binalarının ön cephesine kırmızı renkte boyalar atarak saldırı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından polis ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu.
Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binaları olayın ardından temizletildi. (AA)
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