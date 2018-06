Türkiye'nin gölleri tehlike altında! Birer birer kuruyor

Türkiye’de Konya Kapalı Havzası ve Göller Yöresi’nde her geçen gün biraz daha kuruyan göller için tehlike çanları çalıyor. Tuz Gölü, Meke Gölü, Suğla Gölü, Eber Gölü, Akşehir Gölü, Burdur Gölü ve Acıgöl’de su seviyesi yıl geçtikçe düşüyor. En son Konya’nın Karapınar İlçesi’nde bulunan Meke Gölü de tamamen kurudu. Yaz aylarında havaların ısınması ve yağış miktarının düşmesiyle birlikte bölge daha da kuraklaştı. Öyle ki zaten Konya Kapalı Havzası’na düşen yağış miktarı, Türkiye ortalamasının yarısı kadar. Bu yağış miktarı, bazı yıllarda çölleşme sınırı olarak kabul gören 250 mm’ye kadar düşüyor. Yağış azlığı, havzadaki sular için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Konya Kapalı Havzası ve Göller Yöresi’nin en fazla tarımsal faaliyet gerçekleştirilen bölge olması, geçimin çiftçilikle sağlanması ve verimli tarım arazilerinde çok su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi ise bölgede ciddi bir su ihtiyacı doğuruyor.

2 MİLYAR HEKTAR SUSUZ

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, uzmanlar bölgedeki göllerin kurumasını ve susuzluğun en önemli sebeplerinden biri olarak ise açılan kaçak kuyuları gösteriyor. Havzada çiftçilerin tarım yapabilmesi için her yıl 12 milyar ton suya ihtiyacı olduğu ancak bunun sadece 4 milyar tonunun karşılanabildiği belirtiliyor. Bu suyun 2 milyar tonu havza içerisindeki göletlerden ve barajlardan sağlanıyor, 2 milyar tonu ise yeraltı kaynaklarından sağlanıyor. Ancak yıllık 4 milyar ton su bölgedeki su ihtiyacının sadece 3’te 1’ini karşılayabiliyor. Geriye ise 8 milyar ton su isteyen 2 milyar hektar alan kalıyor. Bölgedeki susuzluk, kaçak kuyuların sayısını da her geçen gün artıyor. Bu nedenle, bölgede yağış azlığı nedeniyle riskli durumda olan göllerde, bir de kaynak su rezervlerinin bilinçsiz kullanımıyla su seviyesi her yıl 1.5 - 2 metre düşüyor.