Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu

Olay, geçen 11 Ocak'ta, saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında 'yaralama' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz ve Agit Acun'un ailesi ve avukatı da katıldı.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Ahmet Bedir savunmasında, "Refleks olarak vurdum, çok pişmanım. Cezamın ertelenmesini istiyorum" dedi. Kavga anında düşen cüzdanındaki paraların alınarak emniyete verildiğini belirten Ahmet Günsel ise "Acun bana yumrukla saldırdı. Arkadaşımın fiziksel engelini bilsem bunu yapmazdım. Pişmanım, kamudan özür diliyorum. Ben öğrenciyim. Cezamın ertelenmesini istiyorum. Olaydan sonra da benim cüzdanım minibüste düşmüş, cüzdanın içindeki para alınarak emniyete verilmiş. Aramızda kavga başlamadan önce herhangi bir temas olmadı. Sadece bakışmalar oldu" diye konuştu.