HABER

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta başlattığı askeri harekatı desteklemediğini açıkladı.

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

İran devlet televizyonunun haberine göre, İranlı sözcü yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayrimeşru bir eylem olarak görüyor" dedi.

İran'ın son kırk yıldır terörün kurbanlarından biri olduğunu söyleyen sözcü Şikarçi açıklamasının devamında, "Buna rağmen İran, terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir" sözlerini kaydetti.

DHA

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Ayağı kırılan yavru martı, tedaviye alındıAyağı kırılan yavru martı, tedaviye alındı
Köyde, küskünleri barıştıran bayram geleneğiKöyde, küskünleri barıştıran bayram geleneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Kandil Dağı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Şimdi de chp lileri iranlı yaptığımız için üzgünüz
artık türkiye iranda pers egemenliğinin yıkılıp türk egemenliğinin oluşmasına destek vermeli eskisi gibi iran zaten türklerin yurdudur
iran işbirligine yanasmiyorsa irak turkiye tarafindan girip oldurelim kacanlarda irana gitsin kandilede Türk bayragini dikelim..
pkk ya operasyona gelince diğer ülkenin özgürlüğü, güvenliği diyorsunda; peki o zaman suriyede ne işiniz var, yemende ne işiniz var. Çakma general bozuntusu.
Ülkelerinizdeki pislikler Ülkemize sirayet ediyorsa izin de almadan oraya gireriz ...... Devamini herkes anlar.
Diğer Haberler
Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

İstanbul'da yollar bomboş

İstanbul'da yollar bomboş

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.