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Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Bartın’da 5 gündür kayıp olan ve bir evin bodrumunda gömülü cesedi bulunan Murat Gülbal’ın yasak aşk kıskançlığı cinayetine kurban gittiği belirlendi. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü dedektiflerinin tespitine göre Gülbal, ilişki yaşadığı Şadiye Ö. adlı kadının sevgilisi Bahattin Özen tarafından boğularak öldürüldü. Korkunç olay, Şadiye Ö.’nün itiraflarıyla ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Özel bir firmada şoför olarak çalışan Murat Gülbal, bir süre önce işe gitmek için evinden çıkmış, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Gülbal’ın cesedi 7 günün ardından Bartın’da 4 katlı bir binanın bodrumunda bulundu. Soruşturma başlatan polis, Gülbal’ın son görüştüğü 2 çocuklu Şadiye Şadiye’nin ismine ulaştı. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, kadının çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmayı onun üzerinde yoğunlaştırdı ve Şadiye Ö. sonunda olayın nasıl gerçekleştiğini itiraf etti.

1

"MURAT EVDEYKEN BAHATTİN ARADI"

Şadiye Ö’nün ifadesine göre, 27 Nisan’da 09.00 sıralarında evine geldiğinde Murat Gülbal’ın evde olduğunu gördü. Birlikte sohbet edip kahvaltı yaptılar. Daha sonra kendisine ilgi duyan arkadaşının kocası Bahattin Ö. telefonla aradı. ‘Evde biri mi var?’ diye sordu. O da erkek arkadaşının olduğunu söyledi. Bahattin de ‘oraya geliyorum’ diyerek telefonu kapattı.

2

"HAVLU İLE BOĞDU"

Bahattin, 13.00 sıralarında eve geldi. Gelir gelmez Murat Gülbal’a saldırdı. Boğuşmaya başladılar. Bahattin Ö. evde bulunan havlu ile Murat Gülbal’ı boğdu. ‘Eğer kimseye anlatırsan çocuklarını öldürürüm!’ diyerek de Şadiye Ö’yü tehdit etti. Daha sonra da cesedi gömdü.

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bartın murat gülbal cinayet yasak aşk

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