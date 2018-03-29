Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bulut, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, karar öncesi taraflara son savunmaları için söz hakkı verdi. Ali Yıldırım, sanığın oğlunu suçsuz yere öldürdüğünü belirterek, "Daha nasıl tahrik indirimi isteniyor. Oğlumu tek başına öldürmemiştir. Ailesi de işin içindedir. Çocuğumu zorla iş yerine getirtiyorlar. Şoför de çocuğumun öldürülmesine yardımcı olmuştur. Çocuğumun son sözleri, 'Mesajlaştığım için özür dilerim.' olmuştur. Sanık olaydan önce 2 kez oğlumun iş yerine gelip gitmiştir. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Sanık Bulut ise olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirtip, "Allah her 2 aileye de sabır versin. Çok pişmanım. Her baba gibi ben de kendimi kızıma adadım. Ben bayat ekmek yedim, kızıma gidip fırından sıcak ekmek alıp yedirdim. Olayı kendime yediremedim. Hep sordum. Kızıma, annesine, polise, psikologa sordum. En son Muhammed Reşit'e sordum. 'Özür dilerim pişmanım' dedi. Olay anlık oldu. Bunalımdaydım. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı. Bulut ayrıca, kendisini kandırdığını öne sürdüğü kızı, eşi ve kızının ismini verdiği M.Ç'den şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Bulut’u önce "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Cinayetin söylenen yalan üzerine tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanığın cezası 23 yıla indirildi. Sanık Bulut’a ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.