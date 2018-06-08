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Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Bursa'da ağır yaralı olarak kaldırıldığı devlet hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice'nin sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı Osman C.'nin, yasak aşk yaşadığı Derya Ç.'nin kocası Emin Ç. tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Sanık Emin Ç, ilk duruşmada verdiği ifadesinde "'Senin karın artık benim karım' dedi. Söylediklerine dayanamayıp ekmek bıçağını göğsüne sapladım" dedi.

Bursa'da geçtiğimiz Şubat ayında kalbinin altından bıçaklanarak ağır yaralanan Osman C. kaldırıldığı devlet hastanesinde kalbi durunca acil tıp doktoru sedyeye çıkmış ve dakikalarca kalp masajı yapmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Osman C'yi bıçakladığı tespit edilen Emin Ç. gözaltına alınmıştı. Hakkında 'Basit yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, bulundurma veya taşıma, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Emin Ç'nin yargılanmasına başlandı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Emin Ç, eşi Derya Ç, mağdur Osman C, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmaya birlikte katılan sanık Emin Ç'nin eşi Derya Ç. ve mağdur Osman C'nin yasak aşk yaşadığı alınan ifadelerde ortaya çıktı.

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'SENİN KARIN ARTIK BENİM KARIM'

Mahkeme başkanının olay günü yaşananları sorması üzerine savunmasına başlayan sanık Emin Ç, eşinin ve mağdurun yasak aşk yaşadığını, bunu ilk öğrendiğinde tarafların kendisinden özür dileyip pişman olduklarını dile getirdiğini fakat kendisinden gizli ilişkilerine devam ettiklerini belirterek, olay günü tartıştığı eşi Derya Ç'nin evi terk edip Osman C'ye gittiğini ve Osman C'nin kendisini arayıp 'Senin karın artık benim karım' dediğini, bunu kendine yediremeyip mağduru bıçakladığını belirtti.

sedyede kalp mesajı

'EKMEK BIÇAĞINI GÖĞSÜNE SAPLADIM'

Emin Ç. ifadesinde, "Derya ile uzun zamandır evliyim. Osman da benim arkadaşımdı. Karım ve arkadaşım yasak aşk yaşamaya başlamış. Bunu bir şekilde öğrendim ve taraflara neler olduğunu sordum. İkisi de bana yaşananların hata olduğunu, pişman olduklarını ve bir daha olmayacağını söylediler. Ben de konuyu çok uzatmadım affettim. Daha sonra bir gün işe gitmek için evden çıktım. Yolda elimi cebime attım ve 200 lira paramın eksik olduğunu fark ettim. Önce eşimi aradım telefonu kapalıydı daha sonra eve gittim. Evde eşimle paramın nerede olduğu ve telefonunun neden kapalı olduğu sebepleri ile tartışmaya başladık. Ben sinirlerime hakim olamayıp eşime tokat attım. Eşim de bunu kabullenmedi ve evi terk etti. Önce bir komşumuza, oradan da yasak aşk yaşamaya devam ettiği Osman'ın evine gitmiş. Olanları Osman'a anlatmış. Osman da beni aradı. 'Senin karın artık benim karım' dedi. Bu söz üzerine tartışmaya başladık. Söylediklerini kendime yediremedim ve kalkıp evlerine gittim. Ben eve gittiğimde Derya evdeydi. Biz tartışmaya başlayınca korkup dışarı çıktı. Biz Osman ile tartışmaya devam ettik ve ben söylediklerine dayanamayıp ekmek bıçağını göğsüne sapladım" dedi.

doktor sedye

Sanık savunmaları karşı beyanları alınan taraflar iddiaları doğruladı. Mağdur Osman C. beyanlarında sanık ile aynı ifadeleri kullanırken yaşadığı aşk sebebi ile pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Duruşmaya mağdur ile birlikte katılan Derya Ç. de pişman olduğunu aktardı. Mahkeme Başkanı dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçak sedye yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bırak Deryayla Osman ne halleri varsa görsün katil olup çürüme. Sen geçmişe değil geleceğe bak. Allah onların cezasını verir. Sen kurtul kardeşim.
şimdi tam zamanı. mahkeme her üçüne de öyle bir ceza vermeli ki hiç kimse bir daha böyle edepsizlik yapamasın.
Biri hapse biri toprağa girdi kadında artık mutlu mesut yaşar
ülke olarak sapıttık artık.adam yasak aşkı öğrenip bir kereden bişey olmaz diyerek afetmiş
Buraya kadar her şey belli. Merak ettiğim, kadının hiç mi suçu yok. Bir kişinin belki ölümüne, bir kişinin de mahpus hayatı yaşamasına sebep olan bu kadının hiç mi suçu yok.
allah kimseyi düşürmesin böyle bir duruma...
aldatmalara buyuk cezalar getirilmeli kadin yargilanip hapse atilmali adami kiskirtmis kadinda oldurulmeli madem aldatiyon bosan ole ne yaparsan yap oldurulmeliyfi adam yanlis yapmis ikisinede unutamayacagi ders verilmeliydi
aaa Kadın yine pişman olmuş..Adam da affetim karıcım diyecek. kadın bir zaman sonra yine yapacak kessin.:))) nerden mi biliyorum. haberde detayları apaçık :)) Allah ıslah etsin inşallah
keşke bıraksaymış kalp masajını
ne magduru milletin karısına göz dikmenin cezasını canı ile ödeyip gebermiş birde cehennem var artık orda geberme de yok
Ya vuruyosan her iki pisliğide temizle yada lanet olsun de boşa karıyı ki bana göre mantıklı olan karıyı boşaman bırak ne halleri varsa görsünler...
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