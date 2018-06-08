Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

'EKMEK BIÇAĞINI GÖĞSÜNE SAPLADIM'



Emin Ç. ifadesinde, "Derya ile uzun zamandır evliyim. Osman da benim arkadaşımdı. Karım ve arkadaşım yasak aşk yaşamaya başlamış. Bunu bir şekilde öğrendim ve taraflara neler olduğunu sordum. İkisi de bana yaşananların hata olduğunu, pişman olduklarını ve bir daha olmayacağını söylediler. Ben de konuyu çok uzatmadım affettim. Daha sonra bir gün işe gitmek için evden çıktım. Yolda elimi cebime attım ve 200 lira paramın eksik olduğunu fark ettim. Önce eşimi aradım telefonu kapalıydı daha sonra eve gittim. Evde eşimle paramın nerede olduğu ve telefonunun neden kapalı olduğu sebepleri ile tartışmaya başladık. Ben sinirlerime hakim olamayıp eşime tokat attım. Eşim de bunu kabullenmedi ve evi terk etti. Önce bir komşumuza, oradan da yasak aşk yaşamaya devam ettiği Osman'ın evine gitmiş. Olanları Osman'a anlatmış. Osman da beni aradı. 'Senin karın artık benim karım' dedi. Bu söz üzerine tartışmaya başladık. Söylediklerini kendime yediremedim ve kalkıp evlerine gittim. Ben eve gittiğimde Derya evdeydi. Biz tartışmaya başlayınca korkup dışarı çıktı. Biz Osman ile tartışmaya devam ettik ve ben söylediklerine dayanamayıp ekmek bıçağını göğsüne sapladım" dedi.