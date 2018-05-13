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Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

Devlet yetkililerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada gündemi sarsacak detaylar ortaya çıktı. Kararda, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ayrı kriptolu telefonunun da defalarca dinlendiği vurgulandı.

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Davada, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan FETÖ sivil imamı Harun Biniş'in de dahil olduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmasının gerekçesi açıklandı.

Sabah’ın haberine göre; kararda, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ayrı kriptolu telefonunun da defalarca dinlendiği vurgulandı. İşte kararda öne çıkan bazı çarpıcı noktalar:

SORULARI ÇALARAK GİRDİLER

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, dava konusu "MİLCEP-K2" kriptolu cep telefonlarının, "FETÖ'nün amacı doğrultusunda, dinlemeye matuf olarak üretildiği" belirtilerek, o dönemde başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok bakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği kaydedildi.

Bu kişilerin kamusal ve özel hayatları hakkında bilgi ve belge toplandığı belirtilen kararda, bu bağlamda örgütün, adli ve istihbari dinlemelerin merkezi konumundaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) özel önem verdiği, buradaki kadroların tamamına yakınını, kuruma giriş sınavı sorularını mensuplarına vermek gibi hukuk dışı yollarla ele geçirdiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda, 2012'de üretimleri tamamlanan telefonların hiçbir güvenlik, emniyet veya sertifikasyon testine tabi tutulmadan ve ihale sürecinden geçmeden Aralık 2012'den itibaren üst düzey devlet erkânının kullanımına sunulduğu anlatılarak, böyle bir telefonun ancak örgütün amacı doğrultusunda dinlemeye matuf olarak üretilmiş olabileceği kaydedildi.

17-25 ARALIK ÖNCESİ...

Kararda, bahsi geçen dinlemelerin tamamının 16 Eylül 2013-31 Aralık 2013 aralığında olduğu hatırlatılarak, "Bu tarih aralığının, 17/25 Aralık FETÖ'nün yargı darbesi girişiminin yaşandığı döneme ve hemen öncesine denk gelmesi, dinlemelerin FETÖ'nün hedef ve çıkarları doğrultusunda yapıldığına delalet etmektedir" denildi.

ŞİFRESİ 45 SANİYEDE KIRILABİLİYOR

TÜBİTAK'ın raporlarında "MİLCEPK2" lerin nasıl dinlenebileceği üzerinde durulduğu ve telefonların sisteminde 2 zayıf nokta belirlediğine yer verildi. Bunların birincisinin, cihazlara yüklenen sertifikaların bilinmesi, ikincisinin ise kullanılan "rastgele sayı üreticinin (RNG)" kasıt aranabilecek kadar zayıf tasarlanması olduğu kaydedilen kararda, bu 2 zayıflığın kriptolu görüşmelerin çözülmesini son derece kolay hale getirdiği, bu telefonların çok az maliyetli düzenekle yaklaşık 45 saniyede şifresinin kırıldığının belirlendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Recep Tayyip Erdoğan dava telefon dinlemesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bak mağduriyet kasacaz derken kirli çamaşırlarınız ortaya çıkacak. madem dinlemişler, o zaman 17-25 aralık konuşmaları gerçek
magduruzda magduruz yillardir magduruz bu iktidar hep bizi magdur etti reis secimleri kazanip magduriyetten kurtaracak yillar suren magduriyet bitecek
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) ve STAJ mağdurlarının durumu ne olacak ???? 24 Haziran öncesi bu sorunlar çözülecek mi ?????
Saçma sapan haberler ile gündem farklı yerlere çekilmeye çalışıyor. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) ve STAJ mağdurları için neden bir haber yapılmıyor ????
fetö cüler için az bile Ama hem fetönün kandırdıgı dolandırdıgı kişiler için birde devlet işten çıkarıyorya işte bu Akp yi bitiriyor gerçekten Kandırılan varsa onun da hakkını devlet arasın 17-25 kanunlaşsın kriterler herkes için net ve eşit olsun yoksa ben senden şüphelendim hadi işine son olmamalı
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