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Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Afrin'de TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağlamasının ardından yeniden yapılanma çalışmaları başladı. Afrin Kurtuluş Kongresi sözcüsü, "Afrin'in Antakya'ya ait olacağını" ve kentte 450 kişilik polis gücü oluşturulduğunu söyledi.

Deutsche Welle'den Cengiz Özbek'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) tamamen kontrolü sağladığı Afrin'in yeniden yapılandırılması konusunda belirlenen yol haritası netleşmeye başladı.

Türkiye'nin Afrin kent merkezinde kontrolün sağlandığını duyurduğu gün, Gaziantep'te de Afrin'in geleceğine dair bir kongre düzenlenmişti. Afrin'in önde gelen isimlerinin katıldığı açıklanan "Afrin Kurtuluş Kongresi", söz konusu toplantıda beş yedek üyeyle birlikte 35 kişilik bir meclis seçti. Kongre sözcüsü Hasan Şindi, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Afrin'in yeniden inşası ve kentte düzenin tesis edilmesi için çalışacak olan meclis üyeleri içinde 24 Kürt, sekiz Arap, bir Alevi, bir Ezidi ve bir Türkmen olduğunu belirtti.

Seçilen isimlerin listesini Valilik ve Dışişleri Bakanlığına verdiklerini söyleyen Şindi, durumun bir hafta ya da 10 gün içinde netleşeceğini, ardından da yerel meclisin üyelerinin Afrin'e gideceğini ifade etti.

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Bu süre zarfında Afrin'deki irtibatlar sayesinde içeriden rapor aldıklarını belirten Şindi, "Biz de Türkiye hükümeti ve Suriyeli muhaliflerle beraber oturuyoruz. İlgili makamlarla, valiyle konuşuyoruz" diyerek şu an için koordinasyonu Gaziantep'ten yürüttüklerini söyledi.

Şindi'nin verdiği bilgiye göre, Afrin'in yönetiminde koordinasyon görevini ise Hatay Valiliği üstlenecek. Türkiye'nin atayacağı bir vali yardımcısı, Afrin'de vali gibi hareket ederek koordinasyonu sağlayacak.

Bu konuyla ilgili konuşan Şindi, "Afrin için bir vali belirlenecek. Ama bu valinin kim olacağını bilmiyoruz. Hâlâ tam net değil. Ama Türkiye'den biri olacak ve hükümet belirleyecek. Kaymakam da olacak. Yine Türkiye'den" ifadesini kullandı. "Afrin, Antakya'ya ait olacak" diyen Şindi, Hatay Valisi ile "Afrin Valisi"nin koordinasyon içinde olacağını sözlerine ekledi.

İKİLİ YAPI

Türkiye'nin Afrin'de vali yardımcıları üzerinden yürütmeyi planladığı yönetim şekli daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile ele geçirilen Cerablus, El Bab, Azez ve Mare gibi bölgelerde de hayata geçirilmişti.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Vahap Coşkun, Türkiye'nin Suriye'de kontrol altına aldığı bölgelerde izlediği yol haritasını şöyle tanımlıyor:

"Türkiye burada ikili bir yapıyı yürütüyor. Bir taraftan oradaki halkın temsilcilerinden seçilmiş bir heyeti belirliyor ve bunlar gündelik hayatın idamesinde rol alıyorlar. Bir de Türkiye genel bir koordinasyon sağlamak açısından buralara kendi bürokratlarından birini atıyor."

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DW Türkçe'ye konuşan Coşkun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ocak ayında yaptığı "Azez’de, Cerablus’ta, Mare’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var" açıklamasını hatırlatarak ekliyor:

"Bakan Soylu bahsettiği bürokratların adeta Türkiye'nin bir beldesi ya da ilçesini yönetir gibi mülki idare pozisyonlarında görevlerini ifa ettiklerini söylemişti. Benzer bir durum Afrin'de de olacak."

ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski yargıçlarından Rıza Türmen ise Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarına yönelik atama yapmasının hukuki boyutunu yorumladı. DW Türkçe'ye konuşan Türmen, 1907'de Lahey'de imzalanan kara savaşı hukuku konulu sözleşmenin teamül hâline gelen kurallarının bütün devletler bakımından bağlayıcı nitelikte olduğunu belirterek "Uluslararası hukuka göre, işgal eden devlet işgal edilen ülkenin toprak parçası içinde kamu düzenini sağlamak ve oradaki sivillerin yaşamını korumakla yükümlüdür. Ancak yükümlülüğü bununla sınırlıdır, egemenlik yetkileri kullanamaz" dedi.

Türkiye destekli güçlerin kontrolü sağladığı bölgelerde egemenlik yetkilerinin hâlen Suriye devletinde olduğunu belirten Türmen, "Ayrıca şunu da unutmamak lazım, orada yürürlükte olan yasalar işgal eden devletin değil, işgal edilen devletin yasalarıdır. Yani burada hâlen Suriye yasaları yürürlüktedir. Türkiye de mümkün olduğu kadar bu yasaların geçerliliğini korumak zorundadır. Ama tabii kamu düzenini korumak ya da oradaki insanların yaşamlarını, insan haklarını korumak için birtakım düzenlemeler yapabilir" diye ekledi.

Bir devletin BM Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkına dayanarak başka bir ülkenin topraklarında gerçekleştirdiği bu eylemlerin belli bir süreyi aşmaması gerektiğini belirten Türmen, "Meşru savunma hakkından bahsediyorsanız eğer, meşru savunma hakkının gerçekleşmiş olması için bir tehdit gerekir. Bu tehdidin ortadan kaldırılmış olması lazım. Tabii ki orantılılık da önemlidir. Ama meşru ise bu işgal, o meşruiyeti veren tehdidin önlenmesidir süre" ifadesini kullandı.

Türmen ayrıca, söz konusu bölgelerde gerçekleşebilecek insan hakları ihlallerinden Türkiye'nin sorumlu tutulacağı konusunda uyarıda bulundu:

"Eğer işgal eden devlet orada efektif bir kontrol, etkili bir denetim kurmuşsa ve kamu gücünü kullanıyorsa, o zaman o bölgedeki insan hakları ihlallerinden de işgal eden devlet sorumludur."

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"HUKUKİ DEĞİL, FİİLİ DURUM SÖZ KONUSU"

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Coşkun ise Suriye'de şu an hukuktan ziyade uluslararası siyasetin ve bölge dengelerinin belirleyiciliği olduğu görüşünde. Coşkun, "Hukuken burada hukuki bir durumdan ziyade, bir fiili durum söz konusu. Türkiye kendine yönelik tehlike arz ettiğini düşündüğü bölgelere operasyon yaptıktan sonra, orada hayatı normalleştirme misyonunu da üzerine almış ve bunu gerçekleştiriyor. Buna yönelik olarak da şu ana kadar çok ciddi bir tepki almış değil" dedi. Coşkun, "Siyaseten bunu yapabilmenin imkânları söz konusu. Türkiye, bu imkânlardan istifade edip bunu gerçekleştiriyor" ifadesini kullandı.

450 KİŞİLİK POLİS GÜCÜ

Afrin'in idari yapılanmasının yanı sıra kentin güvenliğiyle ilgili de bazı adımlar atıldı. Afrin Kurtuluş Kongresi'nin sözcüsü Şindi, şu an kent merkezinde görev yapmak üzere 450 kişilik bir polis gücünün oluşturulduğunu açıkladı.

"Güvenliği sadece polis sağlayacak. Asker gücü olmayacak" diyen Şindi, söz konusu polis gücünün ÖSO mensupları ve Afrinlilerden oluştuğunu belirtti. Şindi, kurulan polis gücünün birkaç gün içinde faaliyete geçeceğini, ardından ÖSO'nun Afrin kent merkezinden çıkacağını ifade etti.

450 kişilik polis ekibinin ilk aşamada kurulan bir güç olduğunu söyleyen Şindi, nihai hedefin, Afrin Kurtuluş Kongresi'nde yayımlanan sonuç bildirgesinde de belirtildiği gibi, "hiçbir partiye mensup olmayan Afrin halkından" oluşan yerel emniyet güçlerinin kurulması olduğunu sözlerine ekledi.

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Afrin TSK ÖSO Antakya operasyon Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
TAYYİP OLMASAYDI NE OLMAZDI; 1.fetö olmazdı. 2.pyd olmazdı. 3.işid olmazdı. 4.17 aralık hırsızlığı olmazdı. 5.15 temmuz darbesi olmazdı. 6.suriyede 1 milyon müslüman ölmezdi. 7.afrin ve el bab harekatı olmaz,türk askeri şehit olmazdı. 8.ege denizinde inasn boğulup,10 milyon mülteci olmazdı.
c.başkanı sen ve senin gibiler için var !..bu gerçekte sana yeter kullanıcı adın gibi masal anlatmaya devam et sen :-)
İŞGALCİ DEDİKLERİNDE BİZİM KIZMAYA HAKKIMIZ VAR MI.
Eeeeee ne oldu şimdi Türkiye işgal gücü dediler mi kimse kızmasın o zaman.İlk operasyon başladığında da dedim şimdi de diyorum TC bir işgal gücüdür.
AFRİN ile TÜRKİYE mize resmen tuzak kurulmuş şu anlatılanların,yazılanların ahirinde olacaklardan cidden endişe ediyorum. SURİYE BAĞIMSIZ DEVLET DEĞİLMİYDİ. Hani barış için orada idik. ALLAH BASİRETSİZ-FERASET SAHİBİ OLMAYAN,İHTİRAS VE HIRSLARINDAN DOLAYI KENDİNİ V E MİLLETİNİ YAKACAK CAHİLLERDEN KORUSUN.
BU RESMEN İŞGAL
Ne kadar masum düşünceler ne sanıyordunuz haritaya arfini katmıyacakmıyız sanıyorsunuz haritayı büyütmek bile zorunuza gidiyor değilmi zorunuza gitsin türkiye büyüyor adam toprak almış niye aldın diyor
SURİYE DEVLETİ EGEMEN BİR DEVLETTİR..ER YADA GEÇ TÜM TOPRAKLARINI GERİ ALACAKTIR..AFRİNDE SURİYE DEVLETİN ÖZ BE ÖZ TOPRAĞIDIR..KİMSE HEVESLENMESİN....
Aynı cümleleri Osmanlı Devleti içinde söyleyebilir misin?
Egedeki işgal altındaki adalar ne olacak
Egedeki 18 ada ne olcak yunanın işgali altındaki
Bu açıklamadan sonra hemen bugün en geç yarın Suriye topraklarını terk etmezse TSK o zaman Türkiyenin Suriye de işgal amaçlı operasyon yaptığı teyit edilmiş olacaktır.Bakmayın siz birilerin in reis dediğine toroslarda it osurdukça yalan söyler o.Milletin karşısında eyyyyy Amerika amerikalılar gelince emredersin şeker fabrikalarını satarız,sizden de petriot füzesi alırız ya hatırınız kalmasın der.İsraile one minute çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz der sonra tüm kritik ve güvenlik ile alakalı ihaleleri israil firm alarına verilir.
Egedeki 18 adayada afrine girmek isteyenleri gönderin alıp gelsinler afrin bitti nasıl olsa!!!!!!!!!
Ulan burda TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne işgalci diyen gerizekalılar ordaki insanları yanlız bıraksak ESAT TA PYD de bir gecede işgal eder..silahlı kuvveti olmayan kardeşlerimizi yanlızmı bırakalım..Unutmayınki HATAY da yıllar önce aynı şekilde ülkemize bağlandı..artı KİLİS tede ordaki suriyelilerin binlerce akrabası vardır..yıllardır zaten birbirlerini teller arkasından görürlerdi..
ULAN KİM BUNLARI ATIYOR ORTAYA.BAŞIMIZA BÜYÜK BELA ALIRIZI
bu soytarılık olur afrinin sahini suriye devleti ve ordusudur bunun dışında yapılacak her adım ülkemizi haklı konumdan işgalci pozisyonuna sokar tamam operasyon yapıldı gereği yapıldu bırakalım bundan sonra öso teröristlerini bu bölgeden uzak tutmak sureti ile suriye resmi ordusunun insiyatifi almasına yardımcı olalım
başkalarının toprağında gözümüz yoktu ya....sadece teröristleri yok etmeye gitmiştik ya....ey koyunlar tayyib yine sizi kandırdı..buna oy verenlerin kolları kökünden kopsun inşallah.
işgalcı bir güç olduğumuzu kanitliyacağız desenize
Türk askeri Ortadoğu ya barış ve huzur getirecektir
hani saygımız vardı toprak bütünlüğüne Suriye’nin ? Kandırıldıkmı acep ?
TBMM karari ile bize baglanmiyor. tıpkı Hatay'in baglandigi gibi, kendi halk oylamalariyla bize katilmak istiyorlar. Daha Musul Kerkük var sırada.
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