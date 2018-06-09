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Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü, Yunanistan'la geri kabul anlaşmasını durduğunu açıklayan Türkiye'nin kararından geri dönmesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında vize serbestisi anlaşması üzerinden Türkiye'yi tehdit etti. Anlaşmanın, Ankara'nın istediği vize serbestisi için bir şart olduğunu belirten Sözcü, bu şartlarda vize serbestisinin gerçekleşmeyeceği tehdidinde bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesiyle birlikte bir seviye daha yükseldi. Yaşananların ardından, Avrupa'da yaşanan mülteci akınını çözen ve mültecilerin kayıt altına alınmasını sağlayan Geri Kabul Anlaşması Türkiye tarafından askıya alındı.

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYA UYMASINI İSTEDİ

Avrupa Birliği, Türkiye'nin aldığı karar ile ilgili bir açıklama yaptı. Brüksel'de Deutschland Radio'ya açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin anlaşmaya uymasını istedi.

AB SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Anlaşmanın, Ankara'nın istediği vize serbestisi için bir şart olduğunu belirten Sözcü, bu şartlarda vize serbestisinin gerçekleşmeyeceği tehdidinde bulundu.

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AB Türkiye tehdit Yunanistan vize serbestisi Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması

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