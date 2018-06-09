Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesiyle birlikte bir seviye daha yükseldi. Yaşananların ardından, Avrupa'da yaşanan mülteci akınını çözen ve mültecilerin kayıt altına alınmasını sağlayan Geri Kabul Anlaşması Türkiye tarafından askıya alındı.
TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYA UYMASINI İSTEDİ
Avrupa Birliği, Türkiye'nin aldığı karar ile ilgili bir açıklama yaptı. Brüksel'de Deutschland Radio'ya açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin anlaşmaya uymasını istedi.
AB SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT
Anlaşmanın, Ankara'nın istediği vize serbestisi için bir şart olduğunu belirten Sözcü, bu şartlarda vize serbestisinin gerçekleşmeyeceği tehdidinde bulundu.
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı
Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum