Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesiyle birlikte bir seviye daha yükseldi. Yaşananların ardından, Avrupa'da yaşanan mülteci akınını çözen ve mültecilerin kayıt altına alınmasını sağlayan Geri Kabul Anlaşması Türkiye tarafından askıya alındı.

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYA UYMASINI İSTEDİ



Avrupa Birliği, Türkiye'nin aldığı karar ile ilgili bir açıklama yaptı. Brüksel'de Deutschland Radio'ya açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin anlaşmaya uymasını istedi.

AB SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT



Anlaşmanın, Ankara'nın istediği vize serbestisi için bir şart olduğunu belirten Sözcü, bu şartlarda vize serbestisinin gerçekleşmeyeceği tehdidinde bulundu.

