- Türkiye olağanüstü stratejik bir ülke

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere değinerek, Türkiye'nin olağanüstü stratejik bir ülke ve NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkent Priştine'de bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Thaçi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında Sırp mevkidaşı Vucic ile Brüksel'de yaptığı ve iki ülke arasında diyalog sürecinin son aşamalarının ele alındığı görüşmeyi değerlendirdi.

Thaçi, iki ülke arasındaki diyaloğun, Kosova ve Sırbistan arasında karşılıklı tanıma olmadan bir anlam ifade etmeyeceğini belirtti.

Kosova-Sırbistan diyaloğunun son aşama görüşmeleriyle, yasal ve uluslararası açıdan bağlayıcı olacak kapsamlı bir anlaşmanın varılması ve Sırbistan ile komşuluk ilişkilerin kurulmasının amaçlandığını ifade eden Thaçi, Avrupa'daki güvenli geleceğin, Sırbistan ile diyalog için bir teşvik olduğunu kaydetti.

Ülkesinin, Kosova-Sırbistan arasındaki sorunun çözümü için 20 yıldan fazla sürediur diyalog aradığına işaret eden Thaçi, şunları belirtti: