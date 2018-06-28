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"Türkiye olağanüstü stratejik bir ülke"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi: "Sırbistan ile kapsamlı bir anlaşmaya varılması, BM üye ülkesi olmamız, Kosova'nın AB ve NATO entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması ve ülkenin uluslararası arenada hak ettiği yeri elde etmesi yönündeki amacımız için mecburidir" - "Türkiye olağanüstü stratejik bir ülke. NATO'nun güçlü ülkelerinden ve Kosova Cumhuriyeti'nin ilk tanıyan ülkelerden biri. Bu yüzden biz iyi kurumsal iş birliğimizi devam ettireceğiz"

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere değinerek, Türkiye'nin olağanüstü stratejik bir ülke ve NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkent Priştine'de bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Thaçi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında Sırp mevkidaşı Vucic ile Brüksel'de yaptığı ve iki ülke arasında diyalog sürecinin son aşamalarının ele alındığı görüşmeyi değerlendirdi.

Thaçi, iki ülke arasındaki diyaloğun, Kosova ve Sırbistan arasında karşılıklı tanıma olmadan bir anlam ifade etmeyeceğini belirtti.

Kosova-Sırbistan diyaloğunun son aşama görüşmeleriyle, yasal ve uluslararası açıdan bağlayıcı olacak kapsamlı bir anlaşmanın varılması ve Sırbistan ile komşuluk ilişkilerin kurulmasının amaçlandığını ifade eden Thaçi, Avrupa'daki güvenli geleceğin, Sırbistan ile diyalog için bir teşvik olduğunu kaydetti.

Ülkesinin, Kosova-Sırbistan arasındaki sorunun çözümü için 20 yıldan fazla sürediur diyalog aradığına işaret eden Thaçi, şunları belirtti:

"Sırbistan ile kapsamlı bir anlaşmaya varılması, BM üye ülkesi olmamız, Kosova'nın AB ve NATO entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması ve ülkenin uluslararası arenada hak ettiği yeri elde etmesi yönündeki amacımız için mecburidir."

AB ve ABD'nin, bölgede barış ile istikrarın olması ve Kosova ile Sırbistan'ın AB ve NATO entegrasyonu yönünde yeniden odaklandığının, bu durumdan istifade edilmesi gerektiğinin altını çizen Thaçi, şöyle dedi:

"Viyana görüşmelerinde iletişim grubunda olduğu gibi kırmızı çizgiler olmayacak. Nihai bir anlaşmaya götürecek bir olanak olarak sadece iki tarafın uzlaştığı konular ele alınacak. Başka bir geçici anlaşma olmayacak. Tarafların, bu ya da başka şeylerle müzakereleri engellemesine izin verilmeyecek. Nihai anlaşma, Avrupa ve Avrupa-Atlantik perspektiflerinin değerleri, standartları ve kriterleri çerçevesinde hazırlanması gerekiyor."

Kosova'da diyaloğa yönelik daha geniş bir siyasi ve toplumsal görüş birliğine varılmasının önemine değinen Thaçi, hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından nihai anlaşmanın Kosova Meclisi'nde de onaylanması gerektiğini anımsattı.

- Türkiye olağanüstü stratejik bir ülke

Türkiye'deki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl ilerleyeceği sorusuna Thaçi, Kosova'nın her zaman vatandaşların iradesine saygı duyduğu yanıtını verdi. Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından ötürü tebrik ettiğini dile getirdi.

Thaçi, "Kosova ve Türkiye kurumları arasındaki iyi iş birliğin devam ettirilmesi yönünde taahhütte bulunduk. Türkiye olağanüstü stratejik bir ülke. NATO'nun güçlü ülkelerinden ve Kosova Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden biri. Bu yüzden biz iyi kurumsal iş birliğimizi devam ettireceğiz. Gelecekte Kosovalı kurum yetkililerinin Türkiye'ye ya da Türk kurum yetkililerinin Kosova'ya ziyaret gerçekleştirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hashim Thaçi Kosova NATO Sırbsitan Türkiye

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