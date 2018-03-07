Kastamonu'da "Türkiye-Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat Çalıştayı" düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ile Özbekistan Emir Timur Vakfı arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen programda konuşma yapan KÜ Rektörü Aydın, ortak tarihin önemine değindi.
Salondaki Türk cumhuriyetlerinin bayraklarını işaret eden Aydın, "Bu bayraklar birbirine çok yakışıyor. Bayrakların inmemesi, beraber yücelmesi için birçok çalışmayı ihmal etmememiz lazım. Bu manada artık hamaset ötesi bir şeyler yapabilmemiz lazım. Dinimiz, dilimiz, tarihimiz ve soyumuz bir. Ortak tarihle alakalı akademik çalışmalar var ama tek müfredat haline getiremedik. " dedi.
Tek müfredat çalışmasının neticeye bağlanmasını isteyen Aydın, "Bu manada bugünkü çalıştayı önemli görüyoruz. Dille alakalı da biz Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve İstanbul’da yaşayanın birbirini anlamasını arzu ediyoruz. Bunun içinde ortak dil müfredatına geçmek lazım." diye konuştu.
Özbekistan Emir Timur Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nozim Habibullayev ise KÜ ile ortak çalışmalar yapacaklarını, çalıştaydan güzel sonuçlar elde edecekleri söyledi.
Türkiye Özbekistan Dostluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kavuncu da çalıştay sonunda Türk dünyası ortak tarihi için eserler vermeyi amaçlandığını söyleyerek, "Tarihi bilmeyenler geleceği kurgulayamazlar. Tarihinizi ne kadar iyi bilinirseniz o tarihten ne kadar çok ibret alırsanız gelecek de o kadar iyi kurgulanır." dedi.
Konuşmalarının ardından çalıştaya katılan konuklara plaket takdim edildi.
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