Türkiye, Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı oldu.
Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkenin dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 5 ayında 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde 6,5 milyar dolar ihracat ve 8,2 milyar dolar ithalat yapan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise 1,7 milyar dolar oldu.
Ocak-Mayıs 2018 döneminde Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında ilk sırada yüzde 15,9'luk pay ile Rusya yer aldı. Rusya'yı, yüzde 15,5'lik pay ile Çin, yüzde 7,4'lük pay ile Kazakistan, yüzde 5,5'lik pay ile Türkiye ve yüzde 4,6’lık pay ile Güney Kore izledi.
Yılın ilk 5 ayında Özbekistan'ın ihracatında ilk sırada hizmetler sektörü, ithalatında ise makine ve teçhizatları yer aldı. Ülkenin enerji ve petrol ürünleri ihracatı, geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 64,3, gıda ürünleri ihracatı da yüzde 60,9 arttı.
Bu yılın ocak-mayıs döneminde ülkenin ihracatının yüzde 29,8’ini hizmetler, yüzde 14,5’ini enerji ve petrol, yüzde 6,4’ünü gıda oluştururken, ithalatının yüzde 33,7’si makine ve teçhizatlar, yüzde 24,2’si hizmetler ve yüzde 11,5’i kimyadan meydana geldi.
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