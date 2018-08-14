Türkiye, Özbekistan'ın dördüncü en büyük ticari ortağı

Türkiye, 2018'in ilk yedi ayında Özbekistan'ın toplam dış ticaretinde yüzde 6,5'lik pay ile dördüncü en büyük ticari ortağı oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 24,1 artışla 17,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracat hacmi yüzde 15,7 artışla 7,6 milyar dolar, ithalat hacmi ise yüzde 31,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde Özbekistan'ın dış ticaret açığı 2,5 milyar dolara ulaştı.

Açıklamaya göre, ocak-temmuz aylarında Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 3 milyar 335,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 18,8'lik pay ile Çin ilk sıraya yükseldi. Daha önce Özbekistan'ın ticari ortakları arasında geleneksel olarak yer aldığı ilk sırayı Çin'e kaptıran Rusya ise 3 milyar 230,1 milyon dolarlık dış ticaret ve 18,2'lik pay ile ikinci sıraya geriledi.

Bu dönemde Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 1 milyar 705,2 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 9,6'lık pay ile Kazakistan üçüncü, 1 milyar 161,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 6,5'lik pay ile Türkiye dördüncü, 906,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 5,1’lik pay ile Güney Kore beşinci sırada yer aldı.