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Türkiye, Özbekistan'ın dördüncü en büyük ticari ortağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi ocak-temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,9 artışla 1 milyar 161,7 milyon dolara ulaştı

Türkiye, 2018'in ilk yedi ayında Özbekistan'ın toplam dış ticaretinde yüzde 6,5'lik pay ile dördüncü en büyük ticari ortağı oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 24,1 artışla 17,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracat hacmi yüzde 15,7 artışla 7,6 milyar dolar, ithalat hacmi ise yüzde 31,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde Özbekistan'ın dış ticaret açığı 2,5 milyar dolara ulaştı.

Açıklamaya göre, ocak-temmuz aylarında Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 3 milyar 335,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 18,8'lik pay ile Çin ilk sıraya yükseldi. Daha önce Özbekistan'ın ticari ortakları arasında geleneksel olarak yer aldığı ilk sırayı Çin'e kaptıran Rusya ise 3 milyar 230,1 milyon dolarlık dış ticaret ve 18,2'lik pay ile ikinci sıraya geriledi.

Bu dönemde Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 1 milyar 705,2 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 9,6'lık pay ile Kazakistan üçüncü, 1 milyar 161,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 6,5'lik pay ile Türkiye dördüncü, 906,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 5,1’lik pay ile Güney Kore beşinci sırada yer aldı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yılın ocak-temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 38,9 artışla 1 milyar 161,7 milyon dolara ulaşırken, Özbekistan bu dönemde Türkiye ile 513,7 milyon dolarlık ihracat ve 648 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Yılın ilk yeni ayında Özbekistan'ın ihracatında ilk sırada enerji ve petrol ürünleri, gıda ve kimya ürünleri ve hizmetler sektörü yer aldı. Bu dönemde ülke ihracatının yüzde 22,2'sini hizmetler, yüzde 19,2'sini enerji ve petrol ürünleri, yüzde 8,7'sini gıda, yüzde 6,9'unu ise kimyasal ürünler teşkil ederken, ithalatının yüzde 39,4'ünü makine ve teçhizat, yüzde 13,4'ünü kimya ürünleri, yüzde 12,4'ünü hizmetler ve yüzde 9,6'sını da gıda ürünleri oluşturdu.

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