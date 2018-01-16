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Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde

16.01.2018 13:13 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, yıllık raporunda Türkiye'yi "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" kategorisine aldı. Raporda Türkiye'de anayasa referandumuyla gücün tek elde toplandığı, seçilmiş belediye başkanlarının toplu halde görevden alındıkları, ayrıca aktivist ve devlet düşmanı olarak tanımlanan kişilerin keyfi soruşturmalara maruz kaldığı ve kamu çalışanlarının da görevden alındığına işaret edildi.

Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, 2018 Dünya Özgürlükler Raporu'nu açıkladı. Raporda siyasal haklar ve bireysel özgürlüklerde gerilemeler yaşandığı gerekçesiyle Türkiye'yi özgür olmayan ülkeler kategorisine indirdi.

Tüm bunların neticesinde de vatandaşların hassas konularda düşüncelerini açıklamaktan çekindiği belirtilen raporda, Türkiye'nin statüsünün kısmen özgür olmaktan çıkarılarak özgür olmayan ülke kategorisine alındığı ifade edildi.

Kuruluşun raporunda Türkiye'nin siyasal haklar derecesi 4'ten 5'e geriledi, sivil özgürlüklerin derecelendirmesi de 5'den 6'ya düştü. Raporda 1 ve 7 arasında not verilirken 7 en kötü notu oluşturuyor. Türkiye'nin notunun 2014'ten bu yana düştüğü aktarıldı.

MUHALİFLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

Raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk hükümetinin muhaliflerine yönelik baskısının 2017 boyunca devam ettiği belirtildi. Raporda "2016'daki darbe girişimine verdiği karşılığın giderek yayılan bir cadı avına dönüşmesiyle 60 binden fazla kişi gözaltına alındı, 160'tan fazla yayın kuruluşu kapatıldı ve 150'den fazla gazeteci tutuklandı" denildi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarısız 2016 darbe girişimi sonrasında muhalifler üzerindeki baskıyı genişletti ve yoğunlaştırdı" denilen raporda, bunun gözaltındaki Türk vatandaşları, kapatılan medya organları ve el konulan işletmeler açısından korkunç sonuçlar yarattığı ifade edildi.

"Temizlik operasyonlarından Kürt azınlığın da etkilendiği" kaydedilen raporda, "Bu da Türkiye'nin komşu Suriye ve Irak'a diplomatik ve askeri müdahalelerini tetiklemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Freedom House: Türkiye'de internet özgür değil

ÖZGÜRLÜKLER DÜNYA GENELİNDE GERİLEDİ

Raporda demokrasinin dünya genelinde 2017 yılında onlarca yıldır en ciddi krizine maruz kaldığını, özgür ve adil seçimler, azınlık hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin dünya çapında saldırıya uğradığı belirtildi.

195 ülkenin incelendiği raporda özgür 88 ülke özgür olarak tanımlandı. Kısmen özgür ülke sayısı da 58 olarak belirtildi. 49 ülke ise özgür olmayan ülke kategorisinde yer aldı. Türkiye ile birlikte Zimbabve de "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" kategorisine düştü.

DW/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye rapor Freedom House

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Şayet adalet olsaydı pkk pyd barzani ortaklığından ihaneti, Reza ile ortaklığından hırsızlığı belgeli TÜRKLÜK düşmanları hesap veriyor olurdu..
@serdar_1981_alcym Bunları yazıp ben özgür değilim demekte ayrı bir beyin gerektiriyor.
Abd halt etmiş.bizden daha özgür bir ülke varmı acaba.bak fetöcüler,chpkk'cılar,haini,kanıbozuklar hepsi cirit atıyor elini kolunu salmaya,salmaya memlekette
Evet AKP ve MHP ortaklığına hayorlı olsun. Şiddet dili kulanan zihniyetlerden hangi demokrasi beklenirki?
Vız gelir tırıs gider, ülkemizin artık özgürlük, dekokrasi,insan hakları,hak hukuk adalet sorunu kalmadı, kökünden hallolduğundan ,bu saatten sonra kimin ne dediğinin önemi kalmadı.
@cemo3641 Ne demezsin ya bu Arabi de demokrasi bu tip yani Arap demokrasisi ve hepsinde bolluk var:) ABD ve ALmanya bizi KISKANIYor demeyi unuttun:) Tam rezalet ya..AKP bunlara makarna vere vere beyin diye bir sey KALMADI;) Bir tane normal yorum yok ya !!!
ADALET ten, HAK tan, HUKUK tan Neden korkuyoruz, Neden ADİL olamıyoruz..? ADALET li olamadığımız hiçbir Kazanım HELAL HAKKIMIZ olamaz..! ADALETSİZLİKLER İMANLA DİNDARLIKLA da çatışmıyor mu..?
ey gidi koca kafalar artık yemiyoruz 90 yıllık esaret bitti geçmiş olsun dünyaya Türk tarih boyunca esarette yaşamadı
ülke özgürleştikçe abd ingiltere vb. ülkelerin sömürgesinden kurtuldukça üzerimize geliyorlar gelmeye devam edecekler ülke asıl şimdi özgür
ABD ÖN CE DEMOKRASİYİ KENDİNE UYGULASIN
demokrasinin olmadigi yerde özgürlük olmaz bir defa düsünün yurt disindan saman getiren bir devlet ne kadar özgür olabilir.
bizi eleştiren amerika her yıl ortalama 1000 kişiyi idam eder biz en azılı teröristlere bile insan muamelesi yapmamız icin baskı altında tutuluruz
ABD özgürlük narası atarak özgürlük demokrasi getirecegiz diyerek başka devletin iç işlerine karışılmaz.Osmanlı zamanında bit kadardılar büyüdüler dünya milletlerinin tek temsilcisi kendilerini sanıyorlar.Kibir abidesi devletler...BAŞTA ABD.
Milyonlarca ıraklıyı suriyeliyi öldüren kadınlarına tecavüz eden insanları sömüren Bir Abd kadar adil demokratik olamadık
ne özgür ze özgür şahit lazım.
çokta tınnnnnnnn
buna temizlik diyelim
butun verılerde 3.dunya ulkesı olduk halen gerceklerı goremıyormuyuz
biz abd özgürlüğünü de biliyoruz ıraktan lubnandan mısırdan süriyeden biliyoruz seni abd sokak ortasında katletiğin mahsum siyahi gençleride biliyoruz bizde bir tane böle olay yok adi kan amici abd özgürlüğünü al ......
DÜŞMANLARINA KORKU SALIYOR DOSTLARINA GÜVEN bilin bakalı bu kimdir.
kuduz virusuna yakalanmış amerikada özgürlük olduğundan saokaklarda, parklarda insanlar polisler tarafından takır takır silahlarla vuruluyor. kıl olduklarını hemen uyduruk suçlamalarla tutukluyorlar. oraya bir heykel dikmekle özgür olunmuyor, amerika önce kendi özgürlüklerinin sorgulasın.
Bize ne Abd sivil toplum kuruluşunun almış olduğu karardan. onlar önce kendilerine baksın. Demokrasi özgürlük diye diye dünyayı yedi bitirdiler.
TÜRKİYE DE ADALET OLMADIĞINI SÖYLEYEN ŞAHSİYETLER.... DAHA ADALETLİ ÜLKE SİZE GÖRE ÇOK.... SİZLERİ BU ÜLKEDE YAŞAYACAKSIN DİYE ZORLAYAN DA YOK,KAPI AÇIK SİZİN GİBİLERİ KABUL EDECEK BİR SÜRÜ DEVLET VAR GİDEBİLİRSİNİZ,YOLUNUZ AÇIK OLSUN...
Ben her zaman tayyipi eleştiriyorum...Olumsuz bir şeyle karşılaşmadım...Amerika central pakta işçilere yaptığı muameleye baksın, resmen insanları darmadağın ettiler...Amerika kendi çıkarı için her milleti yok eder...Hain olmak ayrı şey, eleştirmek ayrı şey..Tamam tam demokratik değiliz ama zamanla olacak şeyler bunlar...Daha sultanlıktan kurtulalı 100 yıl olmadı..
ÇOKMU ŞAŞIRDIK 16 YILDIR ÜLKEYİ AÇIK HAPİSANEYE ÇEVİRDİLER .
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