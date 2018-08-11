İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Pakistan Sarhad Ticaret Odası ortaklığında Türkiye-Pakistan İş Forumu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD ve Pakistan Sarhad Ticaret Odası ortaklığında, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu tarafından, Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. Programda iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve mevcut potansiyelin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Toplantıya, MÜSİAD Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, MÜSİAD 3.Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat, Pakistan Ankara Büyükelçisi M.Syrus Sajjad Qazi, Pakistan ve Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bostan, Pakistan ile Türkiye arasında her zaman gönül bağı olduğunu, bu dostluğun ülkeler arası anlaşmaların ve ticari ilişkilerin çok önünde geldiğini belirtti.