Türkiye Paris'teki saldırıyı kınadı

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Paris’te dün meydana gelen terör saldırısını kınıyor, Fransız halkının acısını paylaşıyoruz. Terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz." ifadesi yer aldı.
Dün Paris'te Opera Meydanı'na yakın bir bölgede bir şüpheli bıçakla yayalara saldırmış, saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı ve bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği bildirilmişti.
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