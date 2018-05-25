Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli'de başladı

Yarışma öncesi konuşan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, Munzur Vadisi'nin Türkiye'nin en iyi rafting parkuruna sahip olduğunu belirterek, Tunceli'de Türkiye rafting şampiyonasını ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu etkinliğin Tunceli'nin turizmine önemli katkılar sağlayacağını anlatan Yardımcı, "Munzur Vadisi'nin inanılmaz bir görsel güzelliği var. Munzur Vadisi inanılmaz etkileyici ve güzel. Türkiye'nin en iyi parkuru Munzur'da. Biz dün Tunceli'de uluslararası rafting eğitim çalışmasını da yaptık. 3 bin sporcu birçok yönetici ve hakem katıldı. Bu müthiş bir durum Tunceli için. Bugün bu yarışma başarıyla başladı" dedi.

'TUNCELİ HUZUR ŞEHRİDİR'

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de yaptığı konuşmada, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de yapılmasının kent için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün Tunceli için heyecanlı ve önemli bir gün. Çünkü Tunceli tarihinde ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası yapılıyor. Bu hem Tunceli hem bölge için çok önemli bir gelişmedir. Biz artık Tunceli'yi Türkiye'ye bir huzur şehri olarak tanıtmak istiyoruz, bütün çabamız ve gayretimiz de bu yönde. Munzur hem ilimizin hem ülkemizin hem de dünyanın önemli bir değeri. Bugün Munzur'da Türkiye Rafting Şampiyonası'nın yapılması çok çok önemli. Hem ilimizin turizmi hem gelişimi açısından büyük bir adımdır bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Rafting Federasyonu Başkanlığı'na ve destek veren herkese Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ANLATMAYA GEREK YOK GÖRÜYORSUNUZ İŞTE MUNZUR'

Munzur'da 36 kilometrelik alanın uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini anlatan Vali Sonel, "Rafting Federasyonumuzun girişimleri ile Munzur Vadisi uluslararası rafting parkuru ilan edildi. Munzur artık dünyanın en önemli rafting parkurlarından biri ve yakın zamanda uluslararası etkinlikler de yapılacak. Munzur'un uluslararası rafting parkuru ilan edilmesi hem ilimiz hem Türkiye için çok önemli bir gelişmedir. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde Munzur Çayı'nın geçtiği 36 kilometrelik kısmı artık uluslararası rafting parkuru haline getirilecektir. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz işte Munzur" diye konuştu.

