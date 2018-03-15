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Türkiye Romanlar Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bulunan Romanlar, ’14 Mart Türkiye Romanlar Günü’nü dualarla kutladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Roman dernekleri işbirliği ile 14 Mart Türkiye Romanlar Günü kutlaması gerçekleştirdi.

Türkiye Romanlar Günü kutlandı

Kocaeli’de bulunan Romanlar, ’14 Mart Türkiye Romanlar Günü’nü dualarla kutladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Roman dernekleri işbirliği ile 14 Mart Türkiye Romanlar Günü kutlaması gerçekleştirdi. Antikkapı Restoran’da gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Türkiye Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erkan Aksoy ve çok sayıda roman vatandaş katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin roman dernekleri ile birlikte düzenlediği 14 Mart Türkiye Romanlar Günü etkinliği şehitler için kuranı kerim tilaveti dua ile başladı.
Programda konuşma yapan bir diğer kişi Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erkan Aksoy oldu. Aksoy, 1934 yılında çıkarılan kanunda yer alan "Romanlar hiçbir kurumda görev yapamaz" ifadesine değinerek Roman vatandaşları önemseyen ve her alanda yanlarında olan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.
Aksoy’dan sonra söz alan Türkiye Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, “Burada toplanmamızdaki asıl mesele romanlar olarak devletimizin yanında olduğumuzu göstermektir. Afrin harekâtında görev yapan askerlerimize başarılar diliyorum. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise konuşmasına “Allah’ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlık insandır” sözleriyle başlayarak, ”Yaradılış itibarıyla hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Bize düşen ayrımcılık yapmadan tüm insanlığa eşit bakmak. Bu yerel yönetimler, insanımızın daha huzurlu, sağlıklı, daha refah yaşaması içindir. Sizlerden bir ricam var. Eğitim anlamında biraz mesafe almamız lazım. Çocuklarımızı mutlaka okula gönderelim. Karanlıkla aydınlık bir olmadığı gibi, bilenlerle bilmeyenler bir değildir. O yüzden birinci derecede önem vereceğimiz şey gençlerimizin eğitimidir. Çocuklarımızı meslek sahibi yapmalıyız. Eğitimlerini tamamlayarak bütün kademelerde bütün meslek guruplarında yer almalısınız“ diye konuştu.
Derneklerin birbirleriyle sadece yapacağı hizmetler konusunda yarışması gerektiğini dile getiren Başkan Karosmanoğlu, "Diğer taraftan birbirinizle uğraşmayın. Fertler olarak herkes insanlık için elinden geleni yapacak. Yapamadığı yerde sosyal devlet olmanın gereği yapılır. Roman kardeşlerimizi ne biz ne de Sayın Cumhurbaşkanımız, oy için sevmiyoruz. Gerçekten Allah için seviyoruz. Roman derneklerinden bir ricam var. Kocaelili Roman kardeşlerimizi model olduğu bir hale getirelim. Bunun için de eğitime önem vermelisiniz. Biz yerel yönetimler olarak her zaman yanınızdayız. Kapımız sizlere her saat açık“ şeklinde konuştu.
Bizim çocuğumuz bizim gencimiz kimseninkinden geri olmamalı diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Geleceğimizi sabırla inşa edeceğiz. Bu fırsatı bize verip, Roman vatandaşlarımızın önünü açan ve onların ikinci sınıf vatandaş olmaktan kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizim birlikteliğimiz, bizim kardeşliğimiz her şeyin önündedir. Ülke olarak hep birlikte kalkınmaya, güçlü olmaya devam edeceğiz. Türkiye Romanlar gününüzü kutluyor sağlık mutluluk ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Romanlar Günü kutlandı

Türkiye Romanlar Günü kutlandı

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