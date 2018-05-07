Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi İstinye Üniversitesi'nde masaya yatırıldı

İSTANBUL, (DHA)-“Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geliştirilmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü” yuvarlak masa toplantısı Rus heyetin katılımıyla İstinye Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili görüşmeler, ortak çalışmalar ve forumlar geçtiğimiz aylarda hız kazandı. Sayın Erdoğan ve Sayın Putin’in ikili çalışmaları akabinde, iki ülke Bakanları ve iki ülke Toplumsal Forumları ortak çalıştaylar düzenlemeye başladı. Üniversiteler ve Güvenlik Merkezleri de bu kapsamda ikili ilişkileri ve çalışma alanlarını geliştirmeye başladı.

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi- GÜVSAM ve EUROPEAN ACADEMY OF SECURITY & CONFLICTOLOGY (Avrupa Güvenlik ve Çatışmasızlık Merkezi), 2-3 Mayıs 2018 tarihinde İstinye Üniversitesi’nde “Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geliştirilmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü” konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

TOPLANTIYA KATILANLARIN İSİMLERİ ŞUNLAR

Bu toplantıya katılmak için Türkiye'ye gelen Rus konukların isimleri şöyle: