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Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi İstinye Üniversitesi'nde masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:46 | Son Güncelleme

“Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geliştirilmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü” yuvarlak masa toplantısı Rus heyetin katılımıyla İstinye Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi İstinye Üniversitesi'nde masaya yatırıldı

İSTANBUL, (DHA)-“Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geliştirilmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü” yuvarlak masa toplantısı Rus heyetin katılımıyla İstinye Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili görüşmeler, ortak çalışmalar ve forumlar geçtiğimiz aylarda hız kazandı. Sayın Erdoğan ve Sayın Putin’in ikili çalışmaları akabinde, iki ülke Bakanları ve iki ülke Toplumsal Forumları ortak çalıştaylar düzenlemeye başladı. Üniversiteler ve Güvenlik Merkezleri de bu kapsamda ikili ilişkileri ve çalışma alanlarını geliştirmeye başladı.

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi- GÜVSAM ve EUROPEAN ACADEMY OF SECURITY & CONFLICTOLOGY (Avrupa Güvenlik ve Çatışmasızlık Merkezi), 2-3 Mayıs 2018 tarihinde İstinye Üniversitesi’nde “Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geliştirilmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü” konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

TOPLANTIYA KATILANLARIN İSİMLERİ ŞUNLAR

Bu toplantıya katılmak için Türkiye'ye gelen Rus konukların isimleri şöyle:

Prof.Dr. IgorBondarenko / Avrupa Güvenlik ve Çatışmasızlık Akademisi Başkanı (Orgeneral), Prof.Dr. Dmitry Klimov / Avrupa Güvenlik ve Çatışmasızlık Akademisi Başkan Yardımcısı (Korgeneral), Vladimir Razhibaev / IFSPD (International Fund for Sustainable Peaceand Development) Rusya Danışmanı.

Yuvarlak masa toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2007 yılında kurdurduğu Russkiy Mir Vakfı’nın desteğiyle, İstinye Üniversitesi bünyesinde bir Rus Dili ve Edebiyatı Merkezi açılması temennilerini ilettiler.

Bu teklif üzerine GÜVSAM Başkanı Dr.İsmail Safi ; “ Daha önce Ankara’da TOBB Üniversitesi içinde açılan merkezin, İstanbul’da İstinye Üniversitesi’ne teklif edilmesi, üniversitemizin saygınlığı ve eğitiminin kalitesinin uluslararası eğitimciler tarafından tasdik edilmesi İstinye Üniversitesi eğitimcilerine memnuniyet vermiştir. Konuyu Mütevelli Heyetimize iletiyoruz” dedi. GÜVSAM Başkanı Dr.İsmail Safi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle kurulan Türkiye-Rusya Toplumsal Forumu’nda da yönetimde.

KARŞILIKLI İYİ NİYET VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ANLAŞMASI İMZALANDI

GÜVSAM Başkanı Dr.İsmail Safi ve Avrupa Güvenlik ve Çatışmasızlık Akademisi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Igor Bondarenko (Orgeneral), Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesi hususunda iyi niyetle ve kararlılıkla çalışacaklarını beyan ettiler ve karşılıklı iyi niyet ve işbirliği anlaşması imzaladılar. İki merkez önümüzdeki günlerde ortak dergi, ortak konferans ve karşılıklı dil merkezleri açma konusunda çalışmalar yapacaklar.

GÜVSAM- Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, savunma ve güvenlik konularında çalışmalar yapmak amacıyla İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan seçkin bir araştırma merkezidir.

GÜVSAM günümüz dünyasının klasik savunma strateji ve politikalarının yanı sıra; özelikle “enerji, sağlık, gıda, tohum, gen, çevre, KBRN, göç-mülteci, akıllı-güvenli şehirler ve siber güvenlik” gibi günümüzün ve geleceğin güvenlik alan ve sorunları konusunda çalışmalar yapmayı öncelik olarak belirlemiştir.

(FOTOĞRAF)

Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi İstinye Üniversitesi'nde masaya yatırıldıTürkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi İstinye Üniversitesi'nde masaya yatırıldıTürkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi İstinye Üniversitesi'nde masaya yatırıldıTürkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi İstinye Üniversitesi'nde masaya yatırıldı

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